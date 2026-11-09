Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Նոյեմբերի 9-ը մեզ ասում է՝ հույս մի դրեք հայտարարությունների ու համաձայնագրերի վրա, մի հավատացեք թշնամուն ու միջնորդներին

Նոյեմբերի 9-ը մեզ ասում է՝ հույս մի դրեք հայտարարությունների ու համաձայնագրերի վրա, մի հավատացեք թշնամուն ու միջնորդներին

Նոյեմբերի 9-ը մեզ ասում է՝ հույս մի դրեք հայտարարությունների ու համաձայնագրերի վրա, մի հավատացեք թշնամուն ու միջնորդներին
09.11.2026 | 15:42

Հավատացեք ձեզ ու ձեր Աստծուն

2020թ. նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ արդեն ստորագրվել էր ՌԴ-Հայաստան-Ադրբեջան եռակողմ հայտարարությունը զինադադարի վերաբերյալ, դեռևս կային հայկական ջոկատներ ու մարտիկներ, որ շարունակեցին պայքարը, հուսալով, որ ոգեկան ու ռազմական բեկում կարելի է մտցնել ճակատում: Դժբախտաբար, դա տեղի չունեցավ, քանզի այդ հավատի ու մտայնության կրողները սակավ էին: Նրանք սակավ մնացին 2022թ. սեպտեմբերին, երբ ադրբեջանցիները բռնազավթեցին հայաստանյան մի շարք տարածքներ Սև լճի ուղղությամբ: Սակավ էին, երբ շրջափակվեց Արցախը և, ի վերջո, հայաթափվեց: Այսօր էլ դեռ սակավ են նրանք, ուստի շարունակվում է հայոց պարտությունը նոր ձևերով ու նոր ստորացումներով:
Ամեն մի պատմություն, հայերինս նույնպես, մեծատառերով գլուխներ է ունենում միայն պայքարի ուժով: Չկա պայքար, չկան և հաղթանակ ու մեծատառերով գլուխներ քո հիշատակարաններում:
Նոյեմբերի 9-ը ցույց տվեց, որ համաձայնագրերը գերազանցապես բառակույտեր են, որ կարելի է ցանկացած պահի արհամարհել ու մոռացության մատնել, փոփոխել կամ հետևել միայն առանձին՝ ձեռնտու դրույթների: Համաձայնագրերի վրա հույս դրած ազգերն ու պետությունները երկար կյանք չեն ունենում: Նոյեմբերյան այդ փաստաթղթից ոչինչ չստացան Հայաստանն ու Ռուսաստանը, իսկ Ադրբեջանը ստացավ ամեն ինչ՝ գրված-ստորագրվածից շատ ավելին: Քանզի հենց ադրբեջանցիներն անսացին գոյաբանական պայքարի իրական փիլիսոփայությանը և, անտեսելով հայտարարության բոլոր կետերը, համառորեն հետևեցին իրենց սահմանած ու ցանկալի նպատակակետերին: Եվ այդ ամենը հայկական մեծ կորուստների հաշվին էր:
Նոյեմբերի 9-ը մեզ ասում է՝ հույս մի դրեք հայտարարությունների ու համաձայնագրերի վրա, մի հավատացեք թշնամուն ու միջնորդներին, հավատացեք միայն ձեզ, ձեր ուժին ու երազանքերին: Ձեր Աստծու հետ միասին:

Հրանտ Ալեքսանյան
Դիտվել է՝ 136

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը
Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.