Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » ՈՒժեղ և արդյուանվետ պետություն հնարավոր է կառուցել՝ անկախ աշխարհագրական և նյութական ակտիվների սահմանափակումներից

ՈՒժեղ և արդյուանվետ պետություն հնարավոր է կառուցել՝ անկախ աշխարհագրական և նյութական ակտիվների սահմանափակումներից

ՈՒժեղ և արդյուանվետ պետություն հնարավոր է կառուցել՝ անկախ աշխարհագրական և նյութական ակտիվների սահմանափակումներից
09.11.2026 | 16:00

Անհատապաշտությունը, որը ի վերջո հենց կռապաշտության է վերածվում, աղետալի է պետության համար։ Չի՛ կարելի մի կուռքը փոխարինել մեկ այլ կուռքով, որովհետև երկուսի դեպքում էլ վերջնարդյունքը նույնն է լինում։

Պետության հզորության համար ո՛չ թե անհատի պաշտամունքի վրա հիմնված համակարգ պետք է կառուցել, այլ մեծացնել պետության Համապարփակ Պետական ուժը, որն իր հերթին հիմնվում է Համապարփակ Ազգային ուժի (Comprehensive national power) վրա։ Համապարփակ Պետական ուժի հիմնական բաղադրիչներ են՝ ռազմավարական էլիտայի առկայությունը, պետության ինստիտուցիոնալ կայացվածությունը և կառավարման որակը, պետության նյութական ակտիվի ռացիոնալ և արդյունավետ օգտագործման կարողությունը, ներքին համերաշխությունը համընդհանուր իդեալների և նպատակների շուրջ, ռազմական և տեխնոլոգիական, կրթական կարողությունները, նարատիվային հզորության գեներացումը, արժեքային էքսպանսիայի կարողությունը, ուժ պրոյեկտելու կարողությունները և այլն։

Ուժեղ և արդյուանվետ պետություն հնարավոր է կառուցել՝ անկախ աշխարհագրական և նյութական ակտիվների սահմանափակումներից։ Արդյունավետ պետությունը իր աշխարհագրական և բնական պաշարների սահմանափակումները վերածում է առավելությունների՝ դրանք կոմպենսացնելով արդիական տեխնոլոգիական լուծումների կիրառմամբ։ Օրինակներ կարելի է բերել, բայց մենք ինչպես նման ենք, այնպես էլ տարբեր ենք մեր առանձնահատկություններով, ուստի մեզ համար ունիվերսալ լուծումներ չկան, այլ կան այնպիսի լուծումներ, որոնք արտահայտում են մեր ազգային առանձնահատկությունները, աշխարհագրական սահմանափակումները, հարևանների առանձնահատկությունները և այլն։

Հետևաբար, անհատապաշտության ցանկացած ձև հակակրանք ու նողկանք է առաջացնում, քանզի լավ եմ պատկերացնում դրա վերջնահաշիվը։

Արա Լ. Պողոսյան

Դիտվել է՝ 109

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը
Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.