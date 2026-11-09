Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Ժամանակն է թոթափելու պարտվողականության բեռը

Ժամանակն է թոթափելու պարտվողականության բեռը

Ժամանակն է թոթափելու պարտվողականության բեռը
09.11.2026 | 16:25

Կան թվեր, որոնք պատմության մեջ դրոշմվում են ոչ թե որպես սովորական օրացուցային էջեր, այլ որպես ազգային ճակատագրի բեկումնային սահմանագծեր։

6 տարի առաջ այս օրը ստորագրվեց այն փաստաթուղթը, որը դարձավ մեր ժամանակակից պատմության ամենածանր հարվածը: նիկոլ փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը ստորագրեց կապիտուլյացիան՝ ճանապարհ հարթելով Արցախի հետագա հայաթափման և մեր պետականության հիմքերի էրոզիայի համար։

Այդ օրվանից ի վեր հայ ժողովուրդը ներքաշվեց բարոյական, հոգեբանական ու արժեքային խոր ճգնաժամի մեջ։

Վերջին տարիներին մենք ականատես եղանք հոգեբանական ամենանենգ գործընթացին: Պարտված իշխանությունը, սեփական մեղքն ու պատասխանատվությունը փոշիացնելու համար, հասարակությանը ներարկեց ապատիա և վախ։

Մեզ ներշնչեցին «զիջիր, որ ապրես» կեղծիքը, թե արժանապատվությունը վտանգավոր է, իսկ գոյատևման միակ ճանապարհը անվերջանալի նվաստացումն է։

Սակայն պատմությունը ծաղրում է թույլերին, և ամեն մի զիջում ոչ թե խաղաղություն է բերել, այլ նոր վերջնագիր։

Երբ պարտության պատասխանատուն հայտարարում է, թե «ժողովուրդն է մեղավոր» կամ «բանակն էր թույլ», դա ոչ թե վերլուծություն է, այլ ազգային ողնաշարը վերջնականապես ջարդելու փորձ, որպեսզի ոչ ոք այլևս գլուխը բարձրացնելու իրավունք չունենա:

Պարտության բեռը սեփական ժողովրդի և բանակի վրա բարդելու փորձերը դարձան բարոյական այն անդունդը, որտեղից հասարակությունը պետք է դուրս գա հստակ քաղաքական ու բարոյական գնահատականով։

Մեր առաջնահերթ խնդիրն է կոտրել անտարբերությունը և վերանայել մեր հավաքական ընթացքը:

Միասնություն՝ հանուն պետականության: Հաղթահարել «սևերի» և «սպիտակների» արհեստածին բաժանումը։ Մեր միասնությունը պետք է ձևավորվի ոչ թե անձերի, այլ ազգային իդեալների, ուժեղ պետության և արժանապատիվ ապագայի շուրջ։

Վերջ տալ զոհի հոգեբանությանը և անվերջանալի զիջումների տանող կործանարար քաղաքականությանը։

Նոյեմբերի 9-ը պետք է դառնա ոչ թե հավերժական սգո, այլ սթափեցման և ազգային արթնացման օր։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ ամենախոր անկումներից հետո հնարավոր է վերելքը, եթե հասարակությունը գտնում է ներքին ուժ՝ դատապարտելու սխալները և քաշելու իր վերջնական կարմիր գիծը։

Մենք պարտավոր ենք մեր նախնիների հիշատակի և ապագա սերունդների առջև վերականգնել մեր պետականության պատիվը։

Ժամանակն է թոթափելու պարտվողականության բեռը, միավորվելու և կերտելու նոր, ինքնիշխան ու հզոր Հայաստան։

Փա՜ռք նահատակներին և կեցցե այն հաղթանակած Հայաստանը, որ վաղն է գալու:

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 42

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը
Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.