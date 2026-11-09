Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Արցախը սպասում է ոչ թե մեր հերթական հուզիչ խոսքին, այլ մեր գիտակից, հետևողական ու միասնական քայլերին

Արցախը սպասում է ոչ թե մեր հերթական հուզիչ խոսքին, այլ մեր գիտակից, հետևողական ու միասնական քայլերին

Արցախը սպասում է ոչ թե մեր հերթական հուզիչ խոսքին, այլ մեր գիտակից, հետևողական ու միասնական քայլերին
09.11.2026 | 21:26


Իսկ ո՞վ ասաց, որ դեպի հայրենիք տանող ճանապարհը պետք է հեշտ լինի, երբ այն անցնում է ցավի, կորստի, կարոտի ու չմարող հույսի միջով…
Դժվար է, ցավոտ է, բայց սա չպետք է դառնա մեր արդարացումը՝ ոչինչ չանելու։
Թող Արցախը չմնա միայն մեր արցունքներում։ Թող ապրի մեր խոսքում, մեր գործերում, մեր միասնականության մեջ։
Որովհետև հայրենիքի հանդեպ հավատարմությունը չափվում է ոչ միայն նրանով, թե որքան ենք կարոտում, այլև նրանով, թե ինչ ենք անում հանուն նրա։
Արցախը սպասում է ոչ թե մեր հերթական հուզիչ խոսքին, այլ մեր գիտակից, հետևողական ու միասնական քայլերին։
Չհուսահատվել, սատարել, մասնակցել…
Սրանք պարզապես բառեր չեն։ Սրանք մեր խղճի, մեր հիշողության և մեր պատասխանատվության կոչն են։

Հակոբ Հակոբյան
Դիտվել է՝ 209

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը
Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.