Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » «Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը

«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը

«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը
10.11.2026 | 12:08

«Թագավորը մերկ է» արտահայտությունը հիմնականում օգտագործվում է քաղաքականության մեջ, երբ բացահայտվում է որևէ պաշտոնյայի անգործությունը, անզորությունն ու սուտ խոստումները։ Երբ դրանով բնութագրում են որևէ պաշտոնյայի, նշանակում է, որ տվյալ մարդու փառքն ու հեղինակությունը կեղծ են, իսկ իրականում դատարկություն է կամ խաբեություն։
Restart հիմնադրամի պանելային քննարկմանը, դիմելով բանախոսին, մի երիտասարդ օգտագործում է «Թագավորը մերկ է, պարոն Փաշինյան» արտահայտությունը՝ ենթադրաբար մտքում ունենալով թևավոր խոսքի նշանակությունն ու տվյալ պահի պատեհությունը, և ասում է, որ կարծես այդ հեքիաթն Անդերսենը 2020-2026 թվականների ՔՊ-ի մասին է գրել։
Պատասխան. «…թագավորը գուցեև մերկ ա, բայց ես թագավոր չեմ, հարգելի՛ ներկաներ։ Հա՛, ժողովուրդն էլ ա ասում՝ «մեր թագավորը, մեր թագավորը», բայց ես ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության համեստ վարչապետ եմ, այնպես որ պետք չի ինձ թագավոր անվանել։ Ինչ վերաբերում ա մերկությանը՝ էդ պրոբլեմը կարա ըլնի, բայց մեր խնդիրն ա՝ որպես պետություն, որպես հանրություն, որպես անհատներ, մեր մերկությունը ոչ թե թաքցնելու, այլ էդ մերկությունների հետ առերեսվելու ու մերկությունները հասցեագրելու…»։
Հասկացաք, չէ՞. քանի որ ինքը թագավոր չի, ուրեմն, հետևաբար, մերկ էլ չի… Ինքն ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության համեստ վարչապետ է (իսկ թե ինչքան համեստ է, այդ մասին են վկայում պետության հաշվին իր վրա կատարվող կրկնապատկված և եռապատկված ծախսերը, իր կեցավայրի ծախսերը, իր ավտոշարասյունը, իր բենդերի ու հեծանվավազքի վրա արված և արվող ծախսերը, իր ստացած պարգևավճարներն ու արդեն նաև համարյա կրկնապատկված աշխատավարձը և այլն…)։
«Իսկ պետությունը, հանրությունը, անհատները պետք է առերեսվեն իրենց մերկությունների հետ ու հասցեագրեն այն»,- փաստորեն մերկը նրանք են։
Թագավորը մերկ է և բոբիկ։

Սուսաննա ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Դիտվել է՝ 751

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Աշխարհում սկսել են հարց բարձրացնել՝ ինչո՞ւ է Եվրոպայի կառավարությունների համար այդքան դժվար արձագանքել աճող բողոքի ցույցերին։

Առնվազն ութ եվրոպական երկներում սկսված բողոքի ցույցերի ալիքը թուլացման նշաններ չի ցուցաբերում...

Սոցցանցային գրառումներ

«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը
«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.