Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Կորսված երջանկություն և վերապրելու հույս

Կորսված երջանկություն և վերապրելու հույս

Կորսված երջանկություն և վերապրելու հույս
10.11.2026 | 12:20

Ես նոյեմբերի 9-ին կորցրեցի երջանկությունս։
Լրիվ ուրիշ մարդ դարձա. հոգիս մեռավ, մարմինս մնաց դատարկ։ Այս տարիներին փորձում եմ պարզապես ապրել։ Ու չգիտեմ՝ ո՞ւմ համար եմ դա անում. ծնողի՞ս, երեխայի՞ս, թե՞ Հայաստանի, որից գրեթե բան չի մնացել։
Բայց շատ ու շատ-շատ եմ ուզում, որ մենք ապրեցնելու, ապրելու, գոյատևելու նոր հույս ունենանք, ու ամեն անհատ նորից վերագտնի երջանկության մեխանիկան։ Որ ինքն իր երեխայով, ծնողով, հարազատով ուրախանա։ Որ մի օր բոլորս արթնանանք ու վատ երազի պես մոռանանք, թե ինչ ունեինք մինչև նոյեմբերի 9-ը։
Որ առավոտյան այլևս երբեք հային չուլ սարքած ո՛չ նիկոլի, ո՛չ աննայի, ո՛չ էլ իրենց խմբակի բարբաջանքը չլսենք։

Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 319

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Աշխարհում սկսել են հարց բարձրացնել՝ ինչո՞ւ է Եվրոպայի կառավարությունների համար այդքան դժվար արձագանքել աճող բողոքի ցույցերին։

Առնվազն ութ եվրոպական երկներում սկսված բողոքի ցույցերի ալիքը թուլացման նշաններ չի ցուցաբերում...

Սոցցանցային գրառումներ

«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը
«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.