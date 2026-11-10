Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը և ուժերի հավասարակշռության հրամայականը

Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը և ուժերի հավասարակշռության հրամայականը

Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը և ուժերի հավասարակշռության հրամայականը
10.11.2026 | 12:26

Իհարկե, այս հայտարարություններից անդին կա ձևավորված որոշակի իրականություն, որը կողմնակի աչքերի ու ականջների համար չէ։ Թեպետ այդ իրականությունը նույնական չէ ցուցադրական ժեստերին, միևնույն է` Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմավարական շահերը համընկնում են։ Դրանք միահյուսված են նարատիվային ընդհանրությունների, էթնիկ ինքնանույնացման ձգտումների և ընդհանուր թշնամու կերպարի վրա (որն առաջին հերթին հայերն են)։
Հետևաբար ինքնախաբեություն է այն հույսը, թե այս երկուսի միջև եղած հակասությունները կհանգեցնեն ռազմավարական շահերի և նպատակների փոփոխության։ Ինչպես որ նրանք թշնամաբար են տրամադրված և նպատակ ունեն Հայաստանի ռազմաքաղաքական լուծարումը, այնպես էլ այդ մոտեցումը պահպանվելու ու շարունակվելու է։
Լուծման մասին մեկ անգամ չէ, որ խոսել եմ. ռազմաքաղաքական հավասարակշռության վերականգնումը միակ խաղաղության երաշխիքն է, և չկա այլ տարբերակ, քան ուժերի հավասարակշռությունը։

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 303

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Աշխարհում սկսել են հարց բարձրացնել՝ ինչո՞ւ է Եվրոպայի կառավարությունների համար այդքան դժվար արձագանքել աճող բողոքի ցույցերին։

Առնվազն ութ եվրոպական երկներում սկսված բողոքի ցույցերի ալիքը թուլացման նշաններ չի ցուցաբերում...

Սոցցանցային գրառումներ

«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը
«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.