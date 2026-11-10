Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Չեմ հասկանում

Չեմ հասկանում

Չեմ հասկանում
10.11.2026 | 12:33

Ես անկեղծորեն չեմ հասկանում, թե ո՞րն է իմաստը, մասնագետներին հրավիրել հանդիպման, այդ հանդիպման ժամանակ մեկ-երկու ժամ մասնագետներին պատմել սեփական պատկերացումների մասին, «բացատրել» թե ինչքա՜ն վատ է վիճակը, հետո ասել շնորհակալություն, ցտեսություն։
Ընդ որում՝ հաճախ սեփական թեզերով նույնիսկ էդ մասնագիտության հերն անիծելով։ Հետո զարմանալ, թե հաջորդ հրավերին ինչի՞ չեն արձագանքում․․․
Իմ ընկալմամբ, երբ մասնագետների ես հրավիրում, դու առնվազն պիտի լռես, նրանք խոսեն, որովհետև դժվար թե դու նրանց համար նորություն ասես, որի համար մասնագետը իր բան ու գործը պիտի թողի ու արձագանքի քո հրավերին։
Երբեմն պետք է նաև հարց տալ, թե տվյալ մարդը ինչո՞ւ պիտի իր գործերը թողնի ու գա քեզ լսելու․․․ Հավատացնում եմ, ունկնդրելու ավելի հետաքրքիր բաներ կան, քան լսել մի բան, որը երևի հենց իրենցից եք լսել կամ վերցրել, ձևափոխել, իսկ որ ամենավատն է՝ ձևախեղել։

Արա Լ․ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 313

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Աշխարհում սկսել են հարց բարձրացնել՝ ինչո՞ւ է Եվրոպայի կառավարությունների համար այդքան դժվար արձագանքել աճող բողոքի ցույցերին։

Առնվազն ութ եվրոպական երկներում սկսված բողոքի ցույցերի ալիքը թուլացման նշաններ չի ցուցաբերում...

Սոցցանցային գրառումներ

«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը
«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.