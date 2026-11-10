Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Ճարպանակ կղզի և Սուրբ Հովհաննեսի վանք

Ճարպանակ կղզի և Սուրբ Հովհաննեսի վանք

Ճարպանակ կղզի և Սուրբ Հովհաննեսի վանք
10.11.2026 | 12:45

Վանից հյուսիս՝ Չիթորեն գյուղի դիմաց գտնվող Չարփանակ (թուրքերեն՝ Çarpanak Adası) կղզին հնում կոչվել է Կտուց (կամ Կտուց կղզի)։ Այսօր այն անմարդաբնակ բնության մի անկյուն է։ Կղզում է գտնվում մի հոյակապ վանական համալիր, որը, ենթադրվում է, հիմնադրվել է 9-րդ դարում՝ Սուրբ Գրիգորի անունով, և վերակառուցվել 1462 թվականին։
Սուրբ Հովհաննես եկեղեցուց, ժամատնից, մատուռից, գրադարանից և գերեզմանատնից բաղկացած այս համալիրը, հատկապես սելջուկյան ոճը հիշեցնող իր կոնաձև գմբեթով և մուկառնասներով (շթաքարերով) զարդարված մուտքի դռնով, միջնադարյան քրիստոնեական և մուսուլմանական ճարտարապետական մտածողության սինթեզի ու եզակի հանդուրժողականության օրինակ է։
Թեև այն Աղթամար կղզու չափ հայտնի չէ, սակայն իր բարձր վարպետությամբ, կրեմագույն ու շագանակագույն Ախլաթի քարերից կազմված գեղագիտական կառուցվածքով և անաղարտ մթնոլորտով շարունակում է մնալ Վանա լճի ավազանի ամենակարևոր մշակութային ժառանգություններից մեկը։

Գոռ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Դիտվել է՝ 296

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Աշխարհում սկսել են հարց բարձրացնել՝ ինչո՞ւ է Եվրոպայի կառավարությունների համար այդքան դժվար արձագանքել աճող բողոքի ցույցերին։

Առնվազն ութ եվրոպական երկներում սկսված բողոքի ցույցերի ալիքը թուլացման նշաններ չի ցուցաբերում...

Սոցցանցային գրառումներ

«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը
«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.