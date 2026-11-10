Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » ՀՀ Սահմանադրության փոփոխության նախապայմանի տրամաբանությունը

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխության նախապայմանի տրամաբանությունը

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխության նախապայմանի տրամաբանությունը
10.11.2026 | 12:51

Երկու կետ կա ՀՀ Անկախության հռչակագրում, որոնք ներկայացվում են մեզ որպես Թուրքիա-Ադրբեջան սրբազան եղբայրակցության գլխավոր «մտահոգություն»։ Առաջին հիմնադրույթն է․ «...Հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի «Հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին» Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա», և երկրորդը՝ «Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին»։ Ահա այս երկու կետերն են՝ Արցախի վերամիավորումն ու Արևմտյան Հայաստանի հարցը՝ Հայոց ցեղասպանության տարազումով։
ՀՀ Հռչակագրին հղում է արվել ՀՀ 1995 թ․, 2005 թ․ և 2015 թ․ Սահմանադրություններում հետևյալ դրույթով․ «Հիմք ընդունելով Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրում հաստատագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքները և համազգային նպատակները»։ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը սակայն իր առանձին որոշմամբ (2024 թ․) հաստատագրել է, որ տվյալ «դրույթը չի վերաբերում որևէ սկզբունքի կամ նպատակի, որն ամրագրված չէ Սահմանադրությամբ»։ Այլ խոսքով՝ և՛ Արցախի վերամիավորման, և՛ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցերը բոլորովին օրակարգային բնույթ չունեն ՀՀ արտաքին քաղաքականության մեջ, հետևաբար բոլորովին էլ պարտադիր չեն ՀՀ դիվանագիտության համար։
ՍԴ-ի սույն տրամաբանությունը երևան է գալիս պատմական առնվազն մի քանի դեպքում.
1. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության ժամանակ, երբ նա պնդում էր, որ Հայոց ցեղասպանության հարցը մաս չի կազմում ՀՀ արտաքին քաղաքականության,
2. Մինսկի խմբի բանակցային ողջ գործընթացում, երբ միայն Արցախի ինքնորոշումն էր սեղանին դրված եղել և ոչ թե վերամիավորումը,
3. Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք, երբ հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների հիման վրա «առկա սահմանը» ճանաչվում էր որպես հայ-թուրքական օրինավոր սահման, և Հայոց ցեղասպանության խնդրի լուծումը տեղափոխվում էր պատմաբանների հանձնախմբի մակարդակ,
4. Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության շրջանում, երբ ՀՀ իշխանություններն Արցախը պաշտոնապես ճանաչեցին որպես Ադրբեջանի մաս, վերջնականապես հրաժարվեցին Հայոց ցեղասպանության հետապնդումից ու մինչև անգամ հարցականի տակ դրեցին այն։
Անկախ նշված փաստերի քաղաքական գնահատականից՝ պետք է եզրակացնել, որ ՀՀ Սահմանադրության հղումը ՀՀ Անկախության հռչակագրի «հիմնարար սկզբունքներին և համազգային նպատակներին» պրակտիկայում ցայժմ որևէ խոչընդոտ չի ստեղծել ՀՀ արտաքին քաղաքականության օրակարգում և որևէ պարտադրանք չի առաջացրել Հայաստանի դիվանագիտական գործունեության համար։ Ըստ այդմ՝ չկա Անկախության հռչակագիրը հանելու անհրաժեշտությունը։ Սա փայլուն գիտեն Թուրքիան ու Ադրբեջանը և դժվար թե մտահոգված լինեն դրանից։
Շան գլուխն այլ տեղ է թաղված։ Այն, ինչ նկարագրվում է որպես «մտահոգություն», իրականում թուրք-ադրբեջանական եղբայրակցության քաղաքական կամքն է․ նրանք չեն ձգտում խաղաղության հասնել Հայաստանի և հայության հետ։ Նրանք իրենց ռազմավարական ախորժակները չեն ցանկացել և չեն ցանկանում սահմանափակել խաղաղության, մինչև իսկ կապիտուլյացիայի պայմանագրերով։ Խաղաղությունը նրանց համար ընդամենը մարտավարական՝ փորձված և հաջողված հնարք է՝ վերարտադրելու համար իրենց դաշնակցի՝ Փաշինյանի իշխանությունը։ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխության նախապայմանը և ՀՀ Հռչակագրի «մահախոսականը» տվյալ քաղաքական կամքի բեմականացումներն են։

Կարէն ԽԱՆԼԱՐԵԱՆ
Դիտվել է՝ 312

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Աշխարհում սկսել են հարց բարձրացնել՝ ինչո՞ւ է Եվրոպայի կառավարությունների համար այդքան դժվար արձագանքել աճող բողոքի ցույցերին։

Առնվազն ութ եվրոպական երկներում սկսված բողոքի ցույցերի ալիքը թուլացման նշաններ չի ցուցաբերում...

Սոցցանցային գրառումներ

«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը
«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.