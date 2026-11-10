Փողոցում «շպրտված» իշխանությունն ու ստորագրության կաշկանդումը
10.11.2026 | 13:53
Նոյեմբերի 10-ն է: 6 տարի առաջ այս օրն իշխանությունը «շպրտված էր» փողոցում: Անհրաժեշտ էին այնպիսի անձինք, որոնք կկարողանային իշխանությունը վերցնել: Վստահ եմ` եթե 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Փաշինյան Նիկոլն ընդդիմություն լիներ, ապա նա կվերցներ իշխանությունը:
Մեծ հաշվով՝ 2020 թվականի և այսօրվա ընդդիմությունը ղեկավարվում է անձանց նույն շրջանակի կողմից: 6 տարվա ընթացքում այդ անձինք նախաձեռնել են իշխանությունը վերցնելու տասնյակ փորձեր: Այժմ կրկին նախաձեռնում են: Բաց է մնում միայն մեկ կարևոր հարց, այն է` ինչո՞ւ, երբ իշխանությունը «շպրտված էր» փողոցում, նրանք չվերցրեցին այն: Անշուշտ, կան բազմաթիվ վարկածներ, սակայն կա մեկը, որն դրանցից ամենատրամաբանականն է:
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի (10-ի) «թղթի» տակ դրված էր Վլադիմիր Պուտինի ստորագրությունը: Վստահ եմ եթե «թուղթը» ստորագրված լիներ միայն Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի կողմից, ապա 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանում նոր իշխանություն կձևավորվեր: Կարծում եմ այդ ժամանակ միայն Վլադիմիր Պուտինի ստորագրությունը կանգնեցրեց իշխանափոխության գործընթացը:
Ավելին` անձամբ ես այդ օրերին նախաձեռնեցի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի (10-ի) «թղթի» չեղարկման իրավական գործընթաց: Անձամբ կամ միջնորդավորված դիմեցի մի քանի տասնյակ «քաղաքականացված» անձանց: Եվ նրանցից միայն երեքը համաձայնություն տվեցին մասնակցել այդ «թղթի» չեղարկման իրավական գործընթացին, իսկ դատարան ներկայացված հայցադիմումի տակ ստորագրեց նրանցից միայն մեկը: Հասկացա, որ հայաստանյան գործիչներն իրենց «գլխի տերը չեն»:
Համենայն դեպս՝ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին (10-ին) նրանց բոլորին կաշկանդում էր «թղթի» տակ դրված Վլադիմիր Պուտինի ստորագրությունը: Այնքան էր կաշկանդում, որ նրանք չվերցրեցին փողոցում «շպրտված» իշխանությունը:
Դրան հաջորդած տարիներին եղավ որոշակի քաղաքական վերադասավորություն: Այդ նույն գործիչները սկսեցին սուր քննադատության ենթարկել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի (10-ի) «թուղթը»․ այն արդեն «կապիտուլյացիայի ակտ» էին անվանում:
Ինչո՞ւ:
Որովհետև նախնական կաշկանդվածությունն անցել էր, հետևաբար` գործիչները «գտել էին» բոլոր ստորագրությունների բացատրությունը կամ, ինչն ավելի հավանական է, նրանց այդ «բացատրությունները» հուշել էին ստորագրությունների հեղինակները:
Ինչևէ:
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի (10-ի) «թուղթը» դառնում է 6 տարեկան: Հայաստանի հավաքական ընդդիմությունը հերթական անգամ պատրաստվում է «վճռորոշ գործողությունների»: Անկեղծորեն հաջողություն եմ մաղթում: Սակայն ընդդիմադիրների անկեղծությանն այլևս չեմ հավատում: Ցանկացած պահի ի հայտ եկած նոր «ստորագրությունը» կարող է փոխել «վճռորոշ» պայքարի ուղղությունը կամ ընդհանրապես դադարեցնել այն:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Մեկնաբանություններ