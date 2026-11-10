Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Փողոցում «շպրտված» իշխանությունն ու ստորագրության կաշկանդումը

Փողոցում «շպրտված» իշխանությունն ու ստորագրության կաշկանդումը

Փողոցում «շպրտված» իշխանությունն ու ստորագրության կաշկանդումը
10.11.2026 | 13:53

Նոյեմբերի 10-ն է: 6 տարի առաջ այս օրն իշխանությունը «շպրտված էր» փողոցում: Անհրաժեշտ էին այնպիսի անձինք, որոնք կկարողանային իշխանությունը վերցնել: Վստահ եմ` եթե 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Փաշինյան Նիկոլն ընդդիմություն լիներ, ապա նա կվերցներ իշխանությունը:
Մեծ հաշվով՝ 2020 թվականի և այսօրվա ընդդիմությունը ղեկավարվում է անձանց նույն շրջանակի կողմից: 6 տարվա ընթացքում այդ անձինք նախաձեռնել են իշխանությունը վերցնելու տասնյակ փորձեր: Այժմ կրկին նախաձեռնում են: Բաց է մնում միայն մեկ կարևոր հարց, այն է` ինչո՞ւ, երբ իշխանությունը «շպրտված էր» փողոցում, նրանք չվերցրեցին այն: Անշուշտ, կան բազմաթիվ վարկածներ, սակայն կա մեկը, որն դրանցից ամենատրամաբանականն է:
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի (10-ի) «թղթի» տակ դրված էր Վլադիմիր Պուտինի ստորագրությունը: Վստահ եմ եթե «թուղթը» ստորագրված լիներ միայն Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի կողմից, ապա 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանում նոր իշխանություն կձևավորվեր: Կարծում եմ այդ ժամանակ միայն Վլադիմիր Պուտինի ստորագրությունը կանգնեցրեց իշխանափոխության գործընթացը:
Ավելին` անձամբ ես այդ օրերին նախաձեռնեցի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի (10-ի) «թղթի» չեղարկման իրավական գործընթաց: Անձամբ կամ միջնորդավորված դիմեցի մի քանի տասնյակ «քաղաքականացված» անձանց: Եվ նրանցից միայն երեքը համաձայնություն տվեցին մասնակցել այդ «թղթի» չեղարկման իրավական գործընթացին, իսկ դատարան ներկայացված հայցադիմումի տակ ստորագրեց նրանցից միայն մեկը: Հասկացա, որ հայաստանյան գործիչներն իրենց «գլխի տերը չեն»:
Համենայն դեպս՝ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին (10-ին) նրանց բոլորին կաշկանդում էր «թղթի» տակ դրված Վլադիմիր Պուտինի ստորագրությունը: Այնքան էր կաշկանդում, որ նրանք չվերցրեցին փողոցում «շպրտված» իշխանությունը:
Դրան հաջորդած տարիներին եղավ որոշակի քաղաքական վերադասավորություն: Այդ նույն գործիչները սկսեցին սուր քննադատության ենթարկել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի (10-ի) «թուղթը»․ այն արդեն «կապիտուլյացիայի ակտ» էին անվանում:
Ինչո՞ւ:
Որովհետև նախնական կաշկանդվածությունն անցել էր, հետևաբար` գործիչները «գտել էին» բոլոր ստորագրությունների բացատրությունը կամ, ինչն ավելի հավանական է, նրանց այդ «բացատրությունները» հուշել էին ստորագրությունների հեղինակները:
Ինչևէ:
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի (10-ի) «թուղթը» դառնում է 6 տարեկան: Հայաստանի հավաքական ընդդիմությունը հերթական անգամ պատրաստվում է «վճռորոշ գործողությունների»: Անկեղծորեն հաջողություն եմ մաղթում: Սակայն ընդդիմադիրների անկեղծությանն այլևս չեմ հավատում: Ցանկացած պահի ի հայտ եկած նոր «ստորագրությունը» կարող է փոխել «վճռորոշ» պայքարի ուղղությունը կամ ընդհանրապես դադարեցնել այն:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 231

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Աշխարհում սկսել են հարց բարձրացնել՝ ինչո՞ւ է Եվրոպայի կառավարությունների համար այդքան դժվար արձագանքել աճող բողոքի ցույցերին։

Առնվազն ութ եվրոպական երկներում սկսված բողոքի ցույցերի ալիքը թուլացման նշաններ չի ցուցաբերում...

Սոցցանցային գրառումներ

«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը
«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.