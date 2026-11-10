Արսեն Գևորգյանի մահը իշխանության քաղաքական հետապնդումների, վրեժխնդրության ու քինախնդրության հետևանք է
10.11.2026 | 14:25
Այսօր առավոտյան անազատության մեջ հանկարծամահ է եղել Ստեփանավանի ՏԻՄ ընտրություններում «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության թեկնածու, մեր պայքարի ընկեր Արսեն Գևորգյանը։ Ըստ տեղեկությունների՝ մահվան պատճառը սրտի կաթվածն է։
Արսենի մահը ողբերգություն է, որը մենք համարում ենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության քաղաքական հետապնդումների, վրեժխնդրության ու քինախնդրության հետևանք։
Սա հերթական ծանր հիշեցումն է, թե ինչ ողբերգական հետևանքներ կարող է ունենալ քաղաքական հաշվեհարդարը։
Պահանջում ենք Արսենի մահվան բոլոր հանգամանքների լիարժեք, անկախ և անաչառ քննություն։
«Դեմոկրատական այլընտրանք» կուսակցությունը խորապես ցավակցում է Արսենի ընտանիքին, հարազատներին, կուսակցական ու պայքարի ընկերներին։
Լույս իջնի Արսենի հոգուն։
Սուրեն Սուրենյանց
Հեղինակի նյութեր
Մեկնաբանություններ