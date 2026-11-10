Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Արսեն Գևորգյանի մահը իշխանության քաղաքական հետապնդումների, վրեժխնդրության ու քինախնդրության հետևանք է

Արսեն Գևորգյանի մահը իշխանության քաղաքական հետապնդումների, վրեժխնդրության ու քինախնդրության հետևանք է

Արսեն Գևորգյանի մահը իշխանության քաղաքական հետապնդումների, վրեժխնդրության ու քինախնդրության հետևանք է
10.11.2026 | 14:25
Այսօր առավոտյան անազատության մեջ հանկարծամահ է եղել Ստեփանավանի ՏԻՄ ընտրություններում «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության թեկնածու, մեր պայքարի ընկեր Արսեն Գևորգյանը։ Ըստ տեղեկությունների՝ մահվան պատճառը սրտի կաթվածն է։
Արսենի մահը ողբերգություն է, որը մենք համարում ենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության քաղաքական հետապնդումների, վրեժխնդրության ու քինախնդրության հետևանք։
Սա հերթական ծանր հիշեցումն է, թե ինչ ողբերգական հետևանքներ կարող է ունենալ քաղաքական հաշվեհարդարը։
Պահանջում ենք Արսենի մահվան բոլոր հանգամանքների լիարժեք, անկախ և անաչառ քննություն։
«Դեմոկրատական այլընտրանք» կուսակցությունը խորապես ցավակցում է Արսենի ընտանիքին, հարազատներին, կուսակցական ու պայքարի ընկերներին։
Լույս իջնի Արսենի հոգուն։

Սուրեն Սուրենյանց
Դիտվել է՝ 253

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Աշխարհում սկսել են հարց բարձրացնել՝ ինչո՞ւ է Եվրոպայի կառավարությունների համար այդքան դժվար արձագանքել աճող բողոքի ցույցերին։

Առնվազն ութ եվրոպական երկներում սկսված բողոքի ցույցերի ալիքը թուլացման նշաններ չի ցուցաբերում...

Սոցցանցային գրառումներ

«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը
«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.