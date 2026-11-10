Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Կալանքի տակ գտնվող անձի կյանքի և առողջության պաշտպանության անմիջական պատասխանատվությունը կրում է պետությունը

Կալանքի տակ գտնվող անձի կյանքի և առողջության պաշտպանության անմիջական պատասխանատվությունը կրում է պետությունը

Կալանքի տակ գտնվող անձի կյանքի և առողջության պաշտպանության անմիջական պատասխանատվությունը կրում է պետությունը
10.11.2026 | 15:21


Այսօր՝ 2026 թվականի նոյեմբերի 10-ին, «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկում մահացել է Արսեն Գևորգյանը՝ «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության Ստեփանավանի ընտրական ցուցակը գլխավորած ընդդիմադիր գործիչը:
Ցավակցում եմ ընտանիքին, հարազատներին և ճանաչողներին:
Երբ մարդը գտնվում է կալանքի տակ, նրա ազատ տեղաշարժը, առողջական վիճակին ինքնուրույն արձագանքելու և անհրաժեշտ օգնություն ստանալու հնարավորությունները սահմանափակված են։
Նա ամբողջությամբ գտնվում է պետության վերահսկողության ներքո։
Հետևաբար, կալանքի տակ գտնվող անձի կյանքի և առողջության պաշտպանության անմիջական պատասխանատվությունը կրում է պետությունը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածը՝ կյանքի իրավունքը, պետության վրա դնում է ոչ միայն կյանքից կամայականորեն չզրկելու, այլև կալանքի տակ գտնվող անձանց կյանքը պաշտպանելու պարտավորություն։
Եթե կալանքի տակ գտնվող մարդը մահանում է, պետությունը պարտավոր է ոչ միայն պարզել մահվան պատճառը, այլև համոզիչ կերպով բացատրել, թե ինչու չկարողացավ կանխել այն, եթե կանխարգելումը հնարավոր էր։
Կալանքը պետության կողմից մարդու ազատության սահմանափակումն է, ոչ թե նրա կյանքի համար պատասխանատվությունից հրաժարվելու հնարավորություն։
Պետությունը չի կարող իր պատասխանատվությունը սահմանափակել մահվան պատճառը պարզելով։ Այն պարտավոր է նաև պատասխան տալ իր անգործության կամ հնարավոր թերացումների համար։

Գևորգ Կարապետյան
Դիտվել է՝ 53

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Աշխարհում սկսել են հարց բարձրացնել՝ ինչո՞ւ է Եվրոպայի կառավարությունների համար այդքան դժվար արձագանքել աճող բողոքի ցույցերին։

Առնվազն ութ եվրոպական երկներում սկսված բողոքի ցույցերի ալիքը թուլացման նշաններ չի ցուցաբերում...

Սոցցանցային գրառումներ

«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը
«Համեստ վարչապետի» մերկությունն ու բեմականացված առերեսումը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.