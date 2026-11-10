Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.11.2026
 
«Չնայած Հայաստանը սառեցրել է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին և չի վճարում անդամավճարները, երկիրը դեռևս մնում է կազմակերպության լիիրավ անդամ։ Երևանին չենք թողնում մեր համագործակցությունից դուրս՝ գործընկերների համար պահպանելով միավորման շրջանակում մշակվող բոլոր որոշումներին միանալու հնարավորությունը, ինչը, ի վերջո, լիովին կհամապատասխաներ նրանց շահերին։ Ցավոք, հայկական կողմից ընդառաջ քայլեր չենք տեսնում»,- ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։               
 
Նորություններ » 2020-ականներից մեզանում ազգային ինքնության կոմա է

2020-ականներից մեզանում ազգային ինքնության կոմա է

2020-ականներից մեզանում ազգային ինքնության կոմա է
10.11.2026 | 18:01

Հայաստանի հանրությունը դեռևս 1990-ականների կեսից սկսել է վարակվել ազգային ինքնության քայքայման՝ էրոզիայի հիվանդությամբ։ Մեզ վարակել են։ Դա ախտորոշում է էթնոհոգեբանության մասնագետների կողմից։

Ազգային ինքնության քայքայման ընթացքում հետևողականորեն ոչնչացվում է հարգանքը սեփական արժեքների նկատմամբ, ծաղրվում են ազգային սովորույթները, բարոյական արժեքները։

Արդեն 2000-ականների կեսից դրան գումարվեց ազգային ինքնության մոռացումը, որը ինքնության քայքայման տրամաբանական շարունակությունն է։ Երբ արժեզրկվում է ազգային ինքնության գիտակցումը, այն սկսում է մոռացվել։ Ի՞նչ իմաստ ունի հիշել ու պահպանել մի բան, որը արժեք չունի, անհետաքրքիր է, ծաղրվող է։

Հիշեք «հայու գեն»-ի նկատմամբ ծաղրը, «Սուրբ Սարգիս»-ի փոխարինումը «Վալենտին»-ով, Ավարայրի ճակատամարտի մասին հեգնանքը և դրա լինելը կասկածի տակ դնելը, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և հոգևորականների մասին բամբասանքները, Մեսրոպ Մաշտոցին կեղծ համարելը, թե իբր նա չի ստեղծել հայկական այբուբենը, Արցախի նկատմամբ վատ վերաբերմունքի տարածումը, արցախցիների մասին բամբասանքը, դպրոցը և ուսուցիչներին ծաղրելն ու քարկոծելը, և այլն։

2020-ականներից մեզանում գործում է ազգային ինքնության կոմա, որը քայքայման և մոռացման հետևանքն է։ Երբ հանրությունը ոչ միայն մոռացել ու հրաժարվել է իր ազգային արժեքներից, այլև անտարբեր է այն ամենի նկատմամբ, ինչը իր համար կենսական է։ Այսինքն, կոմայի պարագայում հանրությունը դադարում է ազգ լինել և ապրում է միայն շնչելու միջոցով, ճիշտ նույնկերպ, ինչպես անհատ մարդը, երբ կոմայի մեջ է հայտնվում։

Հանրությունը ցավ չի զգում, չի արձագանքում ցավերին, հույզեր չի ունենում, որևէ ապրումակցում չի ունենում, հայրենիքի, հողի գիտակցում չի ունենում։ Տեսեք՝ ինչքան մահեր են լինում բանակում։ Ո՞վ է արձագանքում։ Յուրաքանչյուր կորուստ մարդիկ կարդում են որպես հերթական նորություն ու անցնում առաջ։ Արցախի ամբողջական կորուստը ի՞նչ արձագանք գտավ։ Հիշո՞ւմ են մարդիկ, որ մենք Արցախ ենք ունեցել։ Մարդիկ նույնիսկ անտարբեր են Մեղրիի հնարավոր հանձնման լուրերի նկատմամբ։

Դա ազգային հոգեբանական վիճակ է, որը տևում է մոտ 10 տարի, ինչից հետո կամ լինում է ազգային վերածնունդ, եթե հրաշք է տեղի ունենում, և առաջ են գալիս իրական ազգային առաջնորդներ, կամ լինում է ազգի մահ, որը արտահայտվում է ազգային ինքնության փոխակերպմամբ։

Այսինքն, հանրությունը, որը արժեզրկել է իր անցյալն ու ինքնությունը, բնականաբար, արդեն հրաժարվում է իր տեսակից և իրեն նույնացնում է ուրիշ էթնիկ ինքնության հետ։ Օրինակ, մի օր հայերը կարող են սկսել համարել, որ ավելի լավ է լինել թուրք, որովհետև թուրքերը ուժեղ են։ Չզարմանաք։ Դա ազգային հոգեբանական վիճակ է, որը խորը բուժման կարիք ունի։ Դա հիվանդություն է, որը ոչ թե պետք է ծաղրել ու քննադատել, այլ մասնագիտորեն բուժել։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 313

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Աշխարհում սկսել են հարց բարձրացնել՝ ինչո՞ւ է Եվրոպայի կառավարությունների համար այդքան դժվար արձագանքել աճող բողոքի ցույցերին։

Առնվազն ութ եվրոպական երկներում սկսված բողոքի ցույցերի ալիքը թուլացման նշաններ չի ցուցաբերում...

Սոցցանցային գրառումներ

«Երջանկությունը նաև ազնիվ աշխատելն է»
«Երջանկությունը նաև ազնիվ աշխատելն է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.