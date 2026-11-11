Երկնքի գույները
11.11.2026 | 00:00
Նոյեմբերի 11
Երբ հետ նայեք, կտեսնեք, որ ձեր յուրաքանչյուր քայլը խնամքով ծրագրված էր:
Ամեն ինչ Իմ հայեցողությանը թողեք:
Խճանկարի ամեն մի քարն անհրաժեշտորեն սահմանված իր լավագույն տեղը կգտնի՝ ամբողջության մեջ կատարյալ մի օրինակ, որ մտահղացված է վարպետ Արվեստագետի կողմից:
Սակայն նրա գույները երկնքի ներկապնակից վերցրած երանգներն են, այնպես որ նայելով չեք կարող տեսնել ամբողջը, մինչև որ չանցնեք վարագույրից այն կողմ:
Ուստի քար առ քար մասը տեսեք, իսկ ամբողջությունը թողեք Մտահղացողին:
Մեկնաբանություններ