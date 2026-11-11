Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.11.2026
 
«Չնայած Հայաստանը սառեցրել է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին և չի վճարում անդամավճարները, երկիրը դեռևս մնում է կազմակերպության լիիրավ անդամ։ Երևանին չենք թողնում մեր համագործակցությունից դուրս՝ գործընկերների համար պահպանելով միավորման շրջանակում մշակվող բոլոր որոշումներին միանալու հնարավորությունը, ինչը, ի վերջո, լիովին կհամապատասխաներ նրանց շահերին։ Ցավոք, հայկական կողմից ընդառաջ քայլեր չենք տեսնում»,- ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։               
 
Նորություններ » Քաղաքապետը Ես եմ, վարչապետը՝ նույնպես

Քաղաքապետը Ես եմ, վարչապետը՝ նույնպես

Քաղաքապետը Ես եմ, վարչապետը՝ նույնպես
11.11.2026 | 12:27

«Քաղաքացիական պայմանագիր» ՓԲԸ-ի տնօրենների խորհուրդը, արտահերթ համապետական ընտրությունները, Սահմանադրության հանրաքվեն, Եկեղեցու կործանման, ԵԱՏՄ-Եվրամիություն, ՀԱՊԿ-ՆԱՏՕ օրակարգերը դեռ չմարսած, կենաց-մահու պայքար է սկսել Երևանի դիվանբաշու աթոռի համար։
Տիկնանց տիկին Աննա Հակոբյանի հոկտեմբերի 10-ի լայվը, մեղմ ասած, դատավճիռ էր, որը նա կարդաց Ավինյանի մասով: Վերջինս պատասխանատու է «ոչ ֆրենդլի» քաղաքի համար, պարտավոր էր լուծել խցանումների հարցը և չպետք է տրվեր գյորմամիշի պես շինթույլտվությունների տրամադրման գայթակղությանը։
Քաղաքային շշուկների համաձայն՝ Ավինյանի կարողությունը հասնում է հարյուրավոր միլիոն դոլարների, և նա վերածվել է ժամանակակից Մոնթեսումա II-ի կամ Թութանխամոնի, չնայած վերջինիս դերը ստանձնել է «Լիդիանի» գլխավոր հանքափոր Գնել Ռամզեսիչը։
Մինչ ՔՊ-ամերձ կուլիսներում թեժ քննարկում են, թե ո՞վ պետք է կատվի վզից զանգը կախի, ինչպե՞ս պետք է զգետնեն սակուրաների տիրակալին և ո՞վ պետք է փոխարինի նրան, հայտնվում է Աննա Հակոբյանը և, ոչ բառացի, ասում. «Ես եմ նոր քաղաքապետը, հանգիստ նստեք տեղներդ»։
Դավադրապաշտական պլանի համաձայն՝ Աննան պետք է դառնա Երևանի առաջին կին քաղաքապետը, իսկ հետո էլ՝ առաջին կին վարչապետը։ Այս պայմանո՞վ է նա վերադարձել տուն. հարցրեք իրեն։ Ինչպես «Մարդը Կապուցինների ծառուղուց» («Человек с бульвара Капуцинов») ֆիլմում են ասում. «Եթե կինը ինչ-որ բան ուզում է, պետք է տաս, այլապես ինքը կվերցնի», իսկ Աննա Հակոբյանի սիրտը իշխանություն է ուզում։

Արեգ ՍԱՎԳՈՒԼՅԱՆ

Հ.Գ.
Կարծում եմ՝ պետք է սկսել ընդհատակյա աշխատանք Երևանի [այլընտրանքային] կառավարության կազմի ձևավորման ուղղությամբ (ցանկացողներ կա՞ն)։ Թե՞ սա էլ կկոչեն իշխանական օրակարգի արձագանք կամ իմիտացիա, ինչպես ալիևյան սահմանադրության դեպքում։
Դիտվել է՝ 143

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Աշխարհում սկսել են հարց բարձրացնել՝ ինչո՞ւ է Եվրոպայի կառավարությունների համար այդքան դժվար արձագանքել աճող բողոքի ցույցերին։

Առնվազն ութ եվրոպական երկներում սկսված բողոքի ցույցերի ալիքը թուլացման նշաններ չի ցուցաբերում...

Սոցցանցային գրառումներ

«Երջանկությունը նաև ազնիվ աշխատելն է»
«Երջանկությունը նաև ազնիվ աշխատելն է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.