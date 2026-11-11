Հարկադիրն իրեն մասնավոր ընկերության տե՞ղ է դրել
11.11.2026 | 12:36
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունն առերևույթ գովազդում է հարկադիր կատարողների աշխատանքային պարտականությունների կատարումը:
Հարկադիրից, գովազդ հիշեցնող ձևաչափով, հայտնում են, որ հարկադիր կատարողների կողմից ամբողջությամբ դադարեցվել է Սիսիան համայնքի Շաքի գյուղի հեղուկ գազի լցակայանի շահագործումը։
Այո՛, խոսքն այն գյուղի մասին է, որտեղ ադրբեջանցի զինվոր էր հայտնվել և կրակել ՀՀ քաղաքացու վրա:
Ինչ օպերատիվ են, չէ՞, Հայաստանի ուժային կառույցները: Եթե խոսքը առգրավման, փակման, ձերբակալման կամ կալանավորման մասին է, ապա նրանց հավասարը չկա: Իսկ երբ Հայաստանի տարածք դիվերսանտ է ներթափանցում, որևէ կառույցի ներկայացուցիչ տեղում չի լինում:
Սակայն՝ ըստ էության:
Ի՞նչ է նշանակում գովազդել աշխատանքային պարտականությունները: Դատական ակտերի կատարումը Հարկադիրի աներկբա ՊԱՐՏԱԿԱՆՈւԹՅՈՒՆՆ Է: Դրա համար Հարկադիրի աշխատակիցներին հարկատուներն աշխատավարձ են տալիս: Այդ իմաստով՝ գովազդել պարտականության կատարման գործընթացն առնվազն տարօրինակ է: Այդպես շարունակվելու դեպքում շուտով բոլորը բուն աշխատանքով զբաղվելու փոխարեն աշխատավայրում իրենք իրենց են գովազդելու: Պատկերացնո՞ւմ եք` սահմանապահները կցուցադրեն իրենց պաշտպանության ներքո գտնվող սահմանի հատվածը, ուսուցիչներն իրենց դասավանդումը նկարահանող տեսանյութեր կհրապարակեն, ոստիկաններն օպերատիվ միջոցառումների կգնան բացառապես նկարահանող խմբի ուղեկցությամբ, իսկ տաքսու դիմացից, կողքերից և հետևից կսլանան այդ տաքսու ընթացքը նկարահանող և լուսաբանող լրագրողների ավտոմեքենաները:
Ցանկանում եմ ասել, որ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈւԹՅՈՒՆԸ չի գովազդվում մի պարզ պատճառով` այն սահմանված է օրենսդրությամբ, և դրա չկատարումն առաջացնում է պատասխանատվություն կամ պատիժ:
Հարկադիրն այս պարզ ճշմարտությունը չի ընկալում: Վերջինս իրեն մասնավոր ընկերության տեղ է դրել:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Մեկնաբանություններ