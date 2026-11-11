Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.11.2026
 
«Չնայած Հայաստանը սառեցրել է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին և չի վճարում անդամավճարները, երկիրը դեռևս մնում է կազմակերպության լիիրավ անդամ։ Երևանին չենք թողնում մեր համագործակցությունից դուրս՝ գործընկերների համար պահպանելով միավորման շրջանակում մշակվող բոլոր որոշումներին միանալու հնարավորությունը, ինչը, ի վերջո, լիովին կհամապատասխաներ նրանց շահերին։ Ցավոք, հայկական կողմից ընդառաջ քայլեր չենք տեսնում»,- ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։               
 
Նորություններ » Հարկադիրն իրեն մասնավոր ընկերության տե՞ղ է դրել

Հարկադիրն իրեն մասնավոր ընկերության տե՞ղ է դրել

Հարկադիրն իրեն մասնավոր ընկերության տե՞ղ է դրել
11.11.2026 | 12:36

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունն առերևույթ գովազդում է հարկադիր կատարողների աշխատանքային պարտականությունների կատարումը:
Հարկադիրից, գովազդ հիշեցնող ձևաչափով, հայտնում են, որ հարկադիր կատարողների կողմից ամբողջությամբ դադարեցվել է Սիսիան համայնքի Շաքի գյուղի հեղուկ գազի լցակայանի շահագործումը։
Այո՛, խոսքն այն գյուղի մասին է, որտեղ ադրբեջանցի զինվոր էր հայտնվել և կրակել ՀՀ քաղաքացու վրա:
Ինչ օպերատիվ են, չէ՞, Հայաստանի ուժային կառույցները: Եթե խոսքը առգրավման, փակման, ձերբակալման կամ կալանավորման մասին է, ապա նրանց հավասարը չկա: Իսկ երբ Հայաստանի տարածք դիվերսանտ է ներթափանցում, որևէ կառույցի ներկայացուցիչ տեղում չի լինում:
Սակայն՝ ըստ էության:
Ի՞նչ է նշանակում գովազդել աշխատանքային պարտականությունները: Դատական ակտերի կատարումը Հարկադիրի աներկբա ՊԱՐՏԱԿԱՆՈւԹՅՈՒՆՆ Է: Դրա համար Հարկադիրի աշխատակիցներին հարկատուներն աշխատավարձ են տալիս: Այդ իմաստով՝ գովազդել պարտականության կատարման գործընթացն առնվազն տարօրինակ է: Այդպես շարունակվելու դեպքում շուտով բոլորը բուն աշխատանքով զբաղվելու փոխարեն աշխատավայրում իրենք իրենց են գովազդելու: Պատկերացնո՞ւմ եք` սահմանապահները կցուցադրեն իրենց պաշտպանության ներքո գտնվող սահմանի հատվածը, ուսուցիչներն իրենց դասավանդումը նկարահանող տեսանյութեր կհրապարակեն, ոստիկաններն օպերատիվ միջոցառումների կգնան բացառապես նկարահանող խմբի ուղեկցությամբ, իսկ տաքսու դիմացից, կողքերից և հետևից կսլանան այդ տաքսու ընթացքը նկարահանող և լուսաբանող լրագրողների ավտոմեքենաները:
Ցանկանում եմ ասել, որ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈւԹՅՈՒՆԸ չի գովազդվում մի պարզ պատճառով` այն սահմանված է օրենսդրությամբ, և դրա չկատարումն առաջացնում է պատասխանատվություն կամ պատիժ:
Հարկադիրն այս պարզ ճշմարտությունը չի ընկալում: Վերջինս իրեն մասնավոր ընկերության տեղ է դրել:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 122

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Եվրոպայում ստեղծված խնդիրների համար պարզ լուծումներ գոյություն չունեն

Աշխարհում սկսել են հարց բարձրացնել՝ ինչո՞ւ է Եվրոպայի կառավարությունների համար այդքան դժվար արձագանքել աճող բողոքի ցույցերին։

Առնվազն ութ եվրոպական երկներում սկսված բողոքի ցույցերի ալիքը թուլացման նշաններ չի ցուցաբերում...

Սոցցանցային գրառումներ

«Երջանկությունը նաև ազնիվ աշխատելն է»
«Երջանկությունը նաև ազնիվ աշխատելն է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.