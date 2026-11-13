Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.11.2026
 
Եվրոպայի ներկայացուցիչները կմասնակցեն ՈՒկրաինայում պատերազմի կարգավորման շուրջ բանակցությունների հաջորդ փուլին՝ նոյեմբերի 12-ին Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ ՈՒիթքոֆը։ Պուտինն իր հերթին զգուշացրել է, որ խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո ՈՒկրաինայում արևմտյան զորքերի տեղակայումը կարող է հանգեցնել ռազմական գործողությունների վերսկսմանը։               
 
Նորություններ » Արսենի տեսակը և իշխանություն պահելու ձեր կեղտոտ գործիքները

Արսենի տեսակը և իշխանություն պահելու ձեր կեղտոտ գործիքները

Արսենի տեսակը և իշխանություն պահելու ձեր կեղտոտ գործիքները
11.11.2026 | 13:12

Ես ու ընկերս՝ Զավենը, Ստեփանավանի շտաբի դիմաց կանգնած ծխում էինք։ Արսենը մոտեցավ ընկերոջս ու խնդրեց, որ ՔՊ-ի՝ Ստեփանավանի թեկնածուի հասցեին սուր խոսքերով տեսանյութ չձայնագրի՝ ասելով.
«Տղե՛րք ջան, եկե՛ք մենք իրենց պես վիրավորանքներով քարոզ չանենք, որ ժողովրդին սովորեցնենք, որ անկախ քաղաքական հայացքներից՝ մենք մի քաղաքի բնակիչ ենք»։
Ընկերս ջնջեց նյութը, չնայած որ լրիվ տեղին քննադատություն էր արել։ Արսենը համբուրեց նրա այտն ու ասաց. «Մերսի՛, ցավներդ տանեմ»։
Մեր պայքարի ընկերն էր Արսենը։ Լավ ու հանգիստ կյանքը թողած՝ ուզում էր համայնքը շենացնել՝ տարածելով համախմբման գաղափարը։
Չէ՛, դե դուք չէիք կարող դա մարսել։ Ընտրություններից 4 օր առաջ ձերբակալեցիք՝ իբր կաշառք է բաժանել։ Ձեր պրոքսի ուժն էլ, թե բա՝ «մենք իրական ընդդիմություն ենք», ժողովրդին խաբելով ընտրվեց, հիմա էլ ուզում է միանալ ձեզ։
Ա՛յ այսպիսի կեղտոտ գործիքներով, մարդկային կյանքերի հաշվին եք իշխանություն պահում։
Արփի՛ Դավոյան, ու քո համակուսակիցնե՛ր, դե կարո՞ղ եք գնալ ու Արսենի որդու՝ Ալենի աչքերին նայել։

Սերո ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1242

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Զինադադար, ի վերջո, չի լինի, պատերազմը կշարունակվի և կավարտվի կամ ՌԴ հաղթանակով, կամ միջուկային զենքի գործադրմամբ Երրորդ համաշխարհայինով.16

Զինադադար, ի վերջո, չի լինի, պատերազմը կշարունակվի և կավարտվի կամ ՌԴ հաղթանակով, կամ միջուկային զենքի գործադրմամբ Երրորդ համաշխարհայինով.16

Անկախ ԱՄՆ-ից (և ոչ միայն…) ոմանց լավատեսական հայտարարություններին, փաստերը հուշում են, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, ավելի ճիշտ, Ուկրաինայի հետ և Ուկրաինայի միջոցով Ռուսաստանի դեմ Արևմուտքի պատերազմը մոտ ժամանակներս, ցավոք, չի ավարտվի...

Սոցցանցային գրառումներ

Արշիլ Գորկի․ մարդ, ով սեփական ցավը վերածեց համաշխարհային արվեստի
Արշիլ Գորկի․ մարդ, ով սեփական ցավը վերածեց համաշխարհային արվեստի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.