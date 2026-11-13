Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.11.2026
 
Եվրոպայի ներկայացուցիչները կմասնակցեն ՈՒկրաինայում պատերազմի կարգավորման շուրջ բանակցությունների հաջորդ փուլին՝ նոյեմբերի 12-ին Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ ՈՒիթքոֆը։ Պուտինն իր հերթին զգուշացրել է, որ խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո ՈՒկրաինայում արևմտյան զորքերի տեղակայումը կարող է հանգեցնել ռազմական գործողությունների վերսկսմանը։               
 
Նորություններ » «Քաղաքագետ» տիտղոսը՝ որպես ինքնահաստատման և բամբասանքի գործիք

«Քաղաքագետ» տիտղոսը՝ որպես ինքնահաստատման և բամբասանքի գործիք

«Քաղաքագետ» տիտղոսը՝ որպես ինքնահաստատման և բամբասանքի գործիք
11.11.2026 | 13:19

Քաղաքագիտությունը՝ որպես գիտություն և որպես պատասխանատու մասնագիտություն, Հայաստանում կզարգանա միայն այն պարագայում, երբ դադարենք ամեն «չորս բառ» իրար կապողին անվանել քաղաքագետ, երբ դադարենք լրատվամիջոցներով որպես քաղաքագետ ներկայացնել մարդկանց, ովքեր ո՛չ միայն համապատասխան կրթություն չունեն, այլև չունեն տարրական գիտելիքներ։
Քաղաքական գիտությունները Հայաստանում կզարգանան, երբ քաղաքագետին դիտարկենք ո՛չ թե որպես մի մարդու, ով պարտավոր է պարզապես խոսել, այլ որպես մասնագետի, ով մատուցում է մասնագիտական ծառայություններ և դրանց որակի համար կրում է համապատասխան պատասխանատվություն, ինչպես՝ տնտեսագետը, ֆինանսիստը, իրավագետը, խառատը, բժիշկը և այլք։
Հակառակ դեպքում, «քաղաքագետ» ինքնակոչվելը դարձել է շատ հարմար «տիտղոս» նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ինքնահաստատվել հանրային տիրույթում։ Դրա համար կա զրո պատասխանատվություն, սակայն փոխարենը պախարակվում է մասնագիտությունը՝ մնալով սոսկ հրապարակախոսական տիրույթում՝ առանց գիտական պատասխանատվության։
Վիճակն ավելի վատ է, երբ սկսում են միջազգային հարաբերություններ ու անվտանգային թեմաներ «վերլուծել»։ Եթե ներքին քաղաքականության մասով նրանց «վերլուծական նյութը» պատերի տակի բամբասանքն է, ապա միջազգային հարաբերությունների մասով այն կատարյալ խայտառակություն է։

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1607

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Զինադադար, ի վերջո, չի լինի, պատերազմը կշարունակվի և կավարտվի կամ ՌԴ հաղթանակով, կամ միջուկային զենքի գործադրմամբ Երրորդ համաշխարհայինով.16

Զինադադար, ի վերջո, չի լինի, պատերազմը կշարունակվի և կավարտվի կամ ՌԴ հաղթանակով, կամ միջուկային զենքի գործադրմամբ Երրորդ համաշխարհայինով.16

Անկախ ԱՄՆ-ից (և ոչ միայն…) ոմանց լավատեսական հայտարարություններին, փաստերը հուշում են, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, ավելի ճիշտ, Ուկրաինայի հետ և Ուկրաինայի միջոցով Ռուսաստանի դեմ Արևմուտքի պատերազմը մոտ ժամանակներս, ցավոք, չի ավարտվի...

Սոցցանցային գրառումներ

Արշիլ Գորկի․ մարդ, ով սեփական ցավը վերածեց համաշխարհային արվեստի
Արշիլ Գորկի․ մարդ, ով սեփական ցավը վերածեց համաշխարհային արվեստի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.