Չինաստանը նոր տնտեսական ռեկորդ է սահմանում. աշխարհը մոտենու՞մ է նոր տնտեսական հավասարակշռության

Չինաստանի տնտեսական ազդեցությունը շարունակում է աճել՝ ստեղծելով նոր մարտահրավերներ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության համար։
Վերջին տվյալներով՝ 2026 թվականի առաջին տասը ամիսներին Չինաստանի արտաքին առևտրի դրական հաշվեկշիռը գերազանցել է 1 տրիլիոն դոլարը։ Արտահանման աճի կարևոր շարժիչներից են դարձել բարձր տեխնոլոգիաները, արհեստական բանականության ենթակառուցվածքները և արդյունաբերական արտադրանքը։
Սա պարզապես տնտեսական ցուցանիշ չէ։ Սա աշխարհաքաղաքական ազդեցության ընդլայնման կարևոր գործիք է։
Ի՞նչ է փոխվում աշխարհում
- Չինաստանը մեծացնում է իր դիրքերը համաշխարհային տեխնոլոգիական շուկայում։
- ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև տնտեսական մրցակցությունը մտնում է նոր փուլ։
- Եվրոպան կանգնած է բարդ ընտրության առաջ՝ պաշտպանե՞լ սեփական արտադրողներին, թե՞ պահպանել տնտեսական համագործակցությունը Պեկինի հետ։
Իմ գնահատմամբ՝ 21-րդ դարի գլխավոր մրցակցությունը միայն ռազմական հզորության շուրջ չէ։ Այն նաև տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի, ֆինանսների և համաշխարհային առևտրի վերահսկողության համար պայքար է։
Աշխարհում ձևավորվում է նոր իրականություն, որտեղ տնտեսական հզորությունը դառնում է քաղաքական ազդեցության գլխավոր աղբյուրներից մեկը։
Հարցը միայն այն չէ, թե ով է լինելու աշխարհի ամենամեծ տնտեսությունը։ Հարցն այն է, թե ով է սահմանելու ապագայի տնտեսական և տեխնոլոգիական խաղի կանոնները։
Վահան Բաբայան