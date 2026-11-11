Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.11.2026
 
«Չնայած Հայաստանը սառեցրել է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին և չի վճարում անդամավճարները, երկիրը դեռևս մնում է կազմակերպության լիիրավ անդամ։ Երևանին չենք թողնում մեր համագործակցությունից դուրս՝ գործընկերների համար պահպանելով միավորման շրջանակում մշակվող բոլոր որոշումներին միանալու հնարավորությունը, ինչը, ի վերջո, լիովին կհամապատասխաներ նրանց շահերին։ Ցավոք, հայկական կողմից ընդառաջ քայլեր չենք տեսնում»,- ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։               
 
Նորություններ » Ալիևը փորձում է ստվերում թողնել Էրդողանին

Ալիևը փորձում է ստվերում թողնել Էրդողանին

Ալիևը փորձում է ստվերում թողնել Էրդողանին
11.11.2026 | 15:08

Բավականին դժվար ու բարդ է ինձ համար նայել Շուշիում տեղի ունեցողի կադրերը, բայց ստիպված եմ նայել, քանի որ պետք է տեսնել անտեսանելին։

Այսպիսով, Ալիևի և Էրդողանի համատեղ պաշտոնական խնջույքի ժամանակ, որը տեղի էր ունենում Շուշիում և նվիրված էր պատերազմում տարած, այսպես ասած, հաղթանակին, սկզբում Էրդողանն ու իր տիկինը, Ալիևն ու իր քաղաքական հետնորդ կինը կանգնած սպասում են, որպեսզի խնջույքի մասնակիցները հերթով մոտենան ու իրենց ողջունեն, շնորհավորեն։ Երբ հերթը հասնում է զինվորականներին, Ալիևը ընդառաջ է գնում նրանց, թևանցուկ անում մեկին ու, դառնալով Էրդողանին, ասում է․«Թշնամուն դաս տվողները ա՛յ իրենք են, իրե՛նք են հաղթել, ուրիշ ոչ մեկը»։ Եվ սկսում է բոլոր զինվորականների հետ հերթով ողջագուրվել՝ միայնակ թողնելով Էրդողանին ու իր տիկնոջը, ստվերելով Էրդողանի ներկայությունը։

Իհարկե, կադրերով շատ ավելի տպավորիչ է երևում այս ժեստը։ Մի խոսքով, Ալիևն ամեն ինչ արել է, որպեսզի այդ, այսպես կոչված, հաղթանակը վերագրի Ադրբեջանին, և Էրդողանն այլևս պարտքեր չպահանջի:

Կարեն Հովհաննիսյան

Դիտվել է՝ 302

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Չինաստանը նոր տնտեսական ռեկորդ է սահմանում. աշխարհը մոտենու՞մ է նոր տնտեսական հավասարակշռության

Չինաստանը նոր տնտեսական ռեկորդ է սահմանում. աշխարհը մոտենու՞մ է նոր տնտեսական հավասարակշռության

Չինաստանի տնտեսական ազդեցությունը շարունակում է աճել՝ ստեղծելով նոր մարտահրավերներ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության համար։

Վերջին տվյալներով՝ 2026 թվականի առաջին տասը ամիսներին Չինաստանի արտաքին առևտրի դրական հաշվեկշիռը գերազանցել է 1 տրիլիոն դոլարը։ Արտահանման աճի կարևոր շարժիչներից են դարձել բարձր տեխնոլոգիաները, արհեստական բանականության ենթակառուցվածքները և արդյունաբերական արտադրանքը...

Սոցցանցային գրառումներ

«Երջանկությունը նաև ազնիվ աշխատելն է»
«Երջանկությունը նաև ազնիվ աշխատելն է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
րհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.