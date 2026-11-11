Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.11.2026
 
«Չնայած Հայաստանը սառեցրել է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին և չի վճարում անդամավճարները, երկիրը դեռևս մնում է կազմակերպության լիիրավ անդամ։ Երևանին չենք թողնում մեր համագործակցությունից դուրս՝ գործընկերների համար պահպանելով միավորման շրջանակում մշակվող բոլոր որոշումներին միանալու հնարավորությունը, ինչը, ի վերջո, լիովին կհամապատասխաներ նրանց շահերին։ Ցավոք, հայկական կողմից ընդառաջ քայլեր չենք տեսնում»,- ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։               
 
Նորություններ » Թուրքիան խորհրդանշական ժեստերով ընդգծում է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ինչպիսի միջավայր է պատկերացնում

Թուրքիան խորհրդանշական ժեստերով ընդգծում է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ինչպիսի միջավայր է պատկերացնում

Թուրքիան խորհրդանշական ժեստերով ընդգծում է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ինչպիսի միջավայր է պատկերացնում
11.11.2026 | 18:12

Թուրքական քաղաքական մշակույթում սիմվոլիկան երբեք պատահականություն չի եղել, ավելին, Անկարան առանձնահատուկ նշանակություն է տալիս խորհրդանիշներին, ժեստերին և արարողակարգային մանրուքներին։ Պետական մակարդակում ընտրված յուրաքանչյուր դետալ տեղավորվում է քաղաքական հաշվարկների և ուղերձների համակարգում։

Այսօր Անթալիայում Նիկոլին օդանավակայանում դիմավորելու համար ընտրվել է ոչ թե, ասենք, առողջապահության, արտաքին գործերի կամ մեկ այլ գերատեսչության ներկայացուցիչ, այլ Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարի տեղակալը։

Ինչպես հայտնի է՝ մշակույթն ամբողջավին տեղավորվում է պատմական հիշողության, ազգային ինքնության, ժառանգության և քաղաքակրթական պատկանելության տիրույթում: Հայ-թուրքական հարաբերությունների պարագայում այս ընտրությունն առանձնահատուկ խորհրդանշական նշանակություն ունի։

Ըստ էության, Անկարան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը դիտարկում է նաև որպես պատմական հիշողության և ազգային ինքնության շուրջ նոր քաղաքական իրականություն ձևավորելու հնարավորություն։ Մշակութային ոլորտի ներկայացուցչի ընտրությունը տեղավորվում է հենց այդ տրամաբանության մեջ։ Հայաստանի պատմական հիշողության, ինքնության և պետականության հիմնադրույթների վերանայման շուրջ ընթացող գործընթացներին զուգահեռ Թուրքիան իր խորհրդանշական ժեստերով ևս ընդգծում է, թե հարաբերությունների կարգավորման ինչպիսի միջավայր է պատկերացնում։

Այս համատեքստում դիմավորող պաշտոնյայի ընտրությունն ընգծված քաղաքական ուղերձի մաս է, իսկ թուրքական քաղաքականության մեջ նման ուղերձները երբեք չի կարելի կարդալ միայն արտաքուստ։

Հ.Գ. Ի դեպ, պատկերը հատկապես ուշագրավ ու ամբողջական է դառնում, երբ հիշում ենք, թե ինչպես էր Թուրքիան դիմավորել Ալիևին։ Անթալիայում՝ օդանավի տրապի մոտ կազմակերպել էին պետական բարձր մակարդակի ընդունելություն՝ աղուհացով, պատվո պահակախմբով և թուրքական քաղաքական վերնախավի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ասեմ, որ այս երկու դրվագների ցցուն տարբերությունն ամբողջովին տեղավորվում է «ֆեոդալ-վասալ» տրամաբանության մեջ:

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 108

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Չինաստանը նոր տնտեսական ռեկորդ է սահմանում. աշխարհը մոտենու՞մ է նոր տնտեսական հավասարակշռության

Չինաստանը նոր տնտեսական ռեկորդ է սահմանում. աշխարհը մոտենու՞մ է նոր տնտեսական հավասարակշռության

Չինաստանի տնտեսական ազդեցությունը շարունակում է աճել՝ ստեղծելով նոր մարտահրավերներ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության համար։

Վերջին տվյալներով՝ 2026 թվականի առաջին տասը ամիսներին Չինաստանի արտաքին առևտրի դրական հաշվեկշիռը գերազանցել է 1 տրիլիոն դոլարը։ Արտահանման աճի կարևոր շարժիչներից են դարձել բարձր տեխնոլոգիաները, արհեստական բանականության ենթակառուցվածքները և արդյունաբերական արտադրանքը...

Սոցցանցային գրառումներ

«Երջանկությունը նաև ազնիվ աշխատելն է»
«Երջանկությունը նաև ազնիվ աշխատելն է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
րհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.