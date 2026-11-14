Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Փաշինյանի քաղաքականության մերկացո՞ւմ, թե՞ աշխարհաքաղաքական «հետողորմյա»

Փաշինյանի քաղաքականության մերկացո՞ւմ, թե՞ աշխարհաքաղաքական «հետողորմյա»

Փաշինյանի քաղաքականության մերկացո՞ւմ, թե՞ աշխարհաքաղաքական «հետողորմյա»
11.11.2026 | 19:21

Անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Medialub.am-ում ծավալուն հոդված է հրապարակել՝ «ԵՄ անդամակցության պատրանքը» վերնագրով, որն, ըստ էության, Նիկոլ Փաշինյանի վարած արտաքին քաղաքականության կոշտ քննադատությունն է։
Հոդվածի առանցքային միտքն այն է, որ Հայաստանի՝ Եվրամիությանն անդամակցելու հեռանկարն անիրատեսական է, իսկ այդ նպատակին հասնելու յուրաքանչյուր նոր քայլ ոչ թե նվազեցնում, այլ խորացնում է Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից։
Ուշագրավն այն է, որ այս պնդումների հեղինակը մարդ է, որը տարիներ շարունակ զբաղեցրել է Հայաստանի անվտանգային համակարգի առանցքային պաշտոններից մեկը՝ անմիջական մասնակցություն ունենալով Փաշինյանի արտաքին քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը։
Արդյո՞ք հենց այս սկզբունքային տարաձայնություններն են դարձել Գրիգորյանի պաշտոնից հեռացվելու պատճառը, թե՞ Փաշինյանի անմիջական ազդեցությունից դուրս գալուց հետո նրա մոտ վերջապես արթնացել է ռացիոնալ մտածողությունը։
Գրիգորյանի հոդվածում հնչում են բազմաթիվ պնդումներ, որոնք տարիներ շարունակ եղել են իմ և իմ գործընկերներիս հետևողական դիրքորոշումները։
Մենք մշտապես պնդել ենք, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պետք է կառուցվի ոչ թե աշխարհաքաղաքական պատրանքների, այլ ազգային շահերի և ռացիոնալ հաշվարկների վրա։ Որ Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացումը չի կարելի նույնացնել ԵՄ անդամակցության հետ, իսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացումն ինքնին չի նշանակում Հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդում։
Այս դիրքորոշումների համար մեզ հետևողականորեն փակցվել է «ռուսաստրուկի» պիտակը՝ քաղաքական բանավեճը փոխարինելով պարզունակ պոպուլիզմով։
Հետաքրքիր է՝ իշխանական քարոզչամեքենան Արմեն Գրիգորյանի՞ն էլ է «ռուսաստրուկ» հռչակելու։
Միևնույն ժամանակ, չեմ բացառում նաև մեկ այլ վարկած. Փաշինյանը գուցե հենց Գրիգորյանի միջոցով փորձում է հանրային դաշտում շրջանառության մեջ դնել այն փաստարկները, որոնք հետագայում կարող են ապահովել իր աշխարհաքաղաքական «հետողորմյան»։
Սկզբունքային հարցադրում է՝ արդյո՞ք սա Գրիգորյանի ինքնուրույն դիրքորոշումն է, թե՞ նախապատրաստվում է Փաշինյանի հերթական աշխարհաքաղաքական շրջադարձը։
Անկախ պատասխանից՝ Գրիգորյանի հոդվածը բացահայտում է իշխանության արտաքին քաղաքականության սնանկությունը:
Եվ վերջում՝ հարց, որը հասցեագրված է նաև Գրիգորյանին՝ ի՞նչ գին է Հայաստանը վճարել և վճարում պատրանքային քաղաքականության համար, և ո՞վ է պատասխան տալու դրա համար։

Սուրեն Սուրենյանց
Դիտվել է՝ 5959

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.