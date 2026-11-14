Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » ՈՒժային աշխարհում ամեն ինչ որոշում է միայն ուժի բացարձակ չափը

ՈՒժային աշխարհում ամեն ինչ որոշում է միայն ուժի բացարձակ չափը

ՈՒժային աշխարհում ամեն ինչ որոշում է միայն ուժի բացարձակ չափը
11.11.2026 | 20:05

Եվրոպան և, հատկապես, նրա հյուսիս-արևմտյան մասը, որը դարեր շարունակ մաքուր ուժային մեթոդներով թալանել է ամբողջ աշխարհը և դրա պատճառով էլ ստացել զարգանալու և եզակի քաղաքակրթություն ստեղծելու հնարավորություն, այսօր չի կարողանում հասկանալ ու հաշտվել նույնատեսակ ուժային քաղաքականություն վարող աշխարհի նոր տերերի քաղքականության հետ։

Բայց աշխարհը ինչպես դաժան եղել է իրենց ժամանակ, այդպիսին էլ մնացել է այսօր, երբ ամեն մեկի տեղը արևի տակ որոշվում է իր հզորության չափով, այսինքն, ուժային աշխարհում ամեն ինչ որոշում է միայն ուժի բացարձակ չափը։

Իսկ տվյալ աշխարհաքաղաքական միավորի ուժն ու հզորությունը չափելու բազմաթիվ ուղղակի ու անուղղակի մեթոդներ կան։

Մասնավորապես, եթե ԵՄ-ի նման միավորը իր տարբեր մակարդակներում ղեկավարում են թույլ անհատները, ապա այն հզոր համարվել պարզապես չի կարող, իսկ Կայա Կալասի գոյության արտառոց փաստն էլ խոսում է ամեն ինչի մասին, երբ, փաստորեն, Եվրոպայի արտաքին քաղաքականության առաջին դեմքը մանկական համոզվածությամբ և անհաշվենկատ ձևակերպումներով քննադատում է ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Չինաստանի վարած քաղաքականությունը։ Զարմանալի ու երջանիկ միամտություն։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 2144

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.