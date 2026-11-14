Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Այգու խորքում վեր խոյացող Մերգելյանի ինստիտուտի շենքը ինձ համար մի քիչ Մասիսի նման ա՝ փոքր հասակից միշտ աչքիս առաջ ա եղել

Այգու խորքում վեր խոյացող Մերգելյանի ինստիտուտի շենքը ինձ համար մի քիչ Մասիսի նման ա՝ փոքր հասակից միշտ աչքիս առաջ ա եղել

Այգու խորքում վեր խոյացող Մերգելյանի ինստիտուտի շենքը ինձ համար մի քիչ Մասիսի նման ա՝ փոքր հասակից միշտ աչքիս առաջ ա եղել
11.11.2026 | 21:01

Երեկոյան հինգի կողմերը Մերգելյանի այգու բոլոր նստարաններն ազատ էին։ Ցուրտ ա, էլ մարդիկ չեն նստում։ Իսկ ամռանն ազատ նստարան չէիր գտնի։ Պուլպուլակներից էլ շատ ջուր խմող չկա։ Երեխեքն էլ չեն վազվզում։ Զբոսնող էլ չկա, մենակ արագ-արագ ինչ-որ տեղ գնացող մարդիկ են, որ այգին փողոցի նման հատում են ու գնում իրանց գործերով։ Կարծես ամառային ներկայացումից հետո թատրոնի դեկորացիաները հավաքել են։

Բայց ես թատրոնում ուշ մնացած դերասանի նման մի քիչ նստեցի նստարանին։ Էս թաղերն ինձ հարազատ թաղեր են, անգամ մենակ՝ ես ինձ մենակ չեմ զգում։ Օդի ամեն խորանարդ մետրը պիկ ժամի ավտոբուսի նման իրար հրմշտող հիշողություններով ա լցված։ Չգիտես՝ որ մեկը հիշես, որ կողմ նայում եմ, մանկությունս ա։

Իսկ այգու խորքում վեր խոյացող Մերգելյանի ինստիտուտի շենքը իմ համար մի քիչ Մասիսի նման ա՝ փոքր հասակից միշտ աչքիս առաջ ա եղել։ Եթե չի երևացել, ուրեմն՝ տնից հեռու եմ եղել, բայց ուր էլ գնացել եմ, հենց հիշել եմ իմ տունը, միշտ աչքիս առաջ Մերգելյանի ինստիտուտի շենքն ա հայտնվել։

Կարելի ա ասել՝ ես Մերգելյանի ինստիտուտի շվաքի տակ եմ մեծացել՝ հենց էս այգում, որը մեր Արարատյան դաշտն էր։ Ես Մերգելյանի պուրակի բերք եմ։

Արդեն սկսում ա մթնել։ Վեր եմ կանում ու դանդաղ գլորվում դեպի տուն։ Ձմռան շունչն արդեն զգացվում ա։ Մի գարնան էլ կսպասենք։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 4965

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.