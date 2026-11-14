Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Երբ պահը գա, սրանք իշխանությունը կորցնեն (անխուսափելիորեն), կտեսնեք՝ ինչեր են «երգելու» մեկը մյուսի մասին

Երբ պահը գա, սրանք իշխանությունը կորցնեն (անխուսափելիորեն), կտեսնեք՝ ինչեր են «երգելու» մեկը մյուսի մասին

Երբ պահը գա, սրանք իշխանությունը կորցնեն (անխուսափելիորեն), կտեսնեք՝ ինչեր են «երգելու» մեկը մյուսի մասին
11.11.2026 | 22:12


Փաշինյանի արդեն նախկին ԱԽՔ, իր ծննդավայր Արցախն ուրացած ու ադրբեջանական ճանաչած իշխանության առանցքային ֆունկցիոներներից մեկը՝ Արմեն Գրիգորյանը, մեծ հոդված է հրապարակել, որը վերնագրել է. «ԵՄ անդամակցության պատրանքը»։
Փաշինյանի հրամանները տարիներով հլու-հնազանդ կատարած նախկին պաշտոնյան, որ, կրկնում եմ, իր ծննդավայրը թուրքին թողնելու, ավելին՝ թուրքական ճանաչելու իշխանության ոչ թե պարզապես մաս, այլ առանցքային ֆունկցիոներ է եղել, ավելին, արտաքին «կուրատորների» հետ կապերից է եղել, ըստ որոշ հրապարակումների, այսօր հոդված է հրապարակել, որով Փաշինյանի նախկին ԱԽՔ-ը, ըստ էության քարուքանդ է անում Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը:
Բուն հոդվածը, կարելի է ասել, հաջողված ծաղկաքաղ է վերջին տարիներին ընդդիմադիր տարբեր գործիչների, մեկնաբանների, վերլուծաբանների քննադատական անդրադարձերից, զգուշացումներից, կանխատեսում-դատողություններից՝ նույն այդ արկածախնդիր ու անպատասխանատու քաղաքականության վերաբերյալ:
Այսինքն, Նիկոլի ԱԽՔ-ը գյուտեր չի արել, առաստաղից մեխեր չի հանել: Ուղղակի այստեղ հետաքրքիր է հոդվածագրի անուն-ազգանունը և այն սև դերը, որ նա խաղացել է կործանիչ իշխանության մեջ:
Քանի դեռ պաշտոնի էր, ամեն ինչ «օ-քեյ» էր: Հենց գործից հանեցին, էլ մի «գիրք» գրել, էլ էդ կեղծավոր գրվածքի պրեզենտացիա՜, հիմա էլ՝ հոդված:
Ես գուցե այդ ժամանակը չտեսնեմ, բայց երբ պահը գա, սրանք իշխանությունը կորցնեն (անխուսափելիորեն), երբ սրանց մի թեթև բռնեն, կտեսնեք, թե ինչեր են «երգելու» մեկը մյուսի մասին:

Նախապես ներողություն եմ խնդրում իմ ընկերներից՝ սրանց սֆաթներով նկարը դնելու համար:

Հ.Գ.
Դրածս նկարին նայեցի... Արա,՛բայց խի՞ եք դուք էդքան փնթի...

Արմեն Հակոբյան
Դիտվել է՝ 1913

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.