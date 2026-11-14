Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Հասավ իր ուզածին, բայց սա դեռ ամբողջը չէ

Հասավ իր ուզածին, բայց սա դեռ ամբողջը չէ

Հասավ իր ուզածին, բայց սա դեռ ամբողջը չէ
12.11.2026 | 11:49

Հայաստանին զրկել են ՀԱՊԿ-ում ձայնի իրավունքից, կամ՝ մենք հիմա ՀԱՊԿ-ում կլինիկական մահվան մեջ ենք

Այսօր տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին ՀԱՊԿ-ի ղեկավարության, Մոսկվայի, քաղաքագետների, քաղաքական գործիչների, վերլուծաբանների կողմից օրեր և ամիսներ շարունակ գրվում, հայտարարվում, զգուշացվում էր պաշտոնական Երևանին կամ, ավելի ճիշտ կլինի ասել, Նիկոլ հայադավին և իր իշխանական ոհմակին (չարախմբին):

Մոսկվայում այսօր ընթացող Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) գագաթնաժողովում որոշում է կայացվել Երևանին զրկել կազմակերպության շրջանակներում ձայնի իրավունքից: Այս մասին նոյեմբերի 11-ին հայտնել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։

«Քանի որ Հայաստանն արդեն մի քանի տարի չի կատարել իր պարտավորությունները, ղեկավարվելով կազմակերպության կանոնադրությամբ, առաջարկվել է և որոշվել Հայաստանին զրկել ձայնի իրավունքից»,- հայտարարել է Պեսկովը լրագրող Ալեքսանդր Յունաշևի հետ զրույցում, որի ձայնագրությունը վերջինս տեղադրել է իր տելեգրամյան ալիքում:

Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցչի խոսքով՝ ՀԱՊԿ մասնակիցները նաև որոշում են կայացրել պաշտոնական Երևանին արգելել կազմակերպության շրջանակներում պատասխանատու պաշտոններում նշանակել իր ներկայացուցիչներին:

Նույն օրը Պեսկովը հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ը կարձագանքի Հայաստանի՝ կազմակերպության գործերին չմասնակցելուն: Միաժամանակ նա հիշեցրել է, որ Նիկոլը բազմիցս հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ իր երկրի հետաքրքրության կորստի մասին:

Մեկ օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նշել էր, որ Երևանը դեռ 2024 թվականից կազմակերպությանը ներդրում չի կատարում, այսինքն՝ չի վճարել նախատեսված անդամավճարները: ՀԱՊԿ մյուս մասնակիցներն այդ առնչությամբ նախատեսում էին կիրառել ՀԱՊԿ կանոնադրության 25-րդ հոդվածը, որը նախատեսում է կազմակերպության կոնոնադրության խախտողի՝ իր քաղաքացիներին կազմակերպության մարմիններում քվոտային պաշտոնների ներկայացնելու իրավունքի կասեցում և ձայնի իրավունքից զրկում՝ մինչև պարտքի ամբողջական մարումը:

Ինչ-որ առումով կարելի է ասել, որ էլի լավ ենք պրծել, կարող էին մեզ ՀԱՊԿ-ից ընդհանրապես արտաքսել: Իսկ դա չեն արել հավանաբար հաշվի առնելով, որ Նիկոլը և իր ոհմակն այսօր իշխանական թամբին կան, վաղը չկան, մինչդեռ Հայաստանի և ՀԱՊԿ-ի անդամ այլ պետությունների համընկնող անվտանգային մարտահրավերները, պաշտպանական անհրաժեշտությունները և ռազմավարական շահերը չեն սահմանափակվում միայն այսօրով, վաղը դարձյալ նույնն են լինելու:

Ինչ նկատի ունենք հոդվածի վերնագրով արտահայտված այն մտքով, որ Թուրքի լամուկ Նիկոլ հայադավը հասավ իր ուզածին, բայց սա դեռ ամբողջը չէ… Նիկոլի և իր իշխանական ոհմակից ոմանց նպատակը ՀԱՊԿ-ում սոսկ մեր կլինիկական մահը չէ, այլ վերջնական մահը, այսինքն՝ հասնելը նրան, որ կազմակերպությունից Հայաստանին ընդհանրապես հանեն, կամ, եթե դա չանեն, ապա իրենք Հայաստանը հանեն ՀԱՊԿ-ից: Սակայն սա էլ դեռ ամենը չէ Հայաստանին իր անվտանգության արտաքին երաշխավորներից ու պաշտպաններից զրկելու առումով: Հայադավների օրակարգում է նաև Հայաստանից ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հեռացմանը հասնելը:

Արթուր Հովհաննիսյան

FacebookTwitterEmailOdnoklassnikiVKViberWhatsAppTelegramРесурс
Դիտվել է՝ 6175

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.