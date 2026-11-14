ՀԱՊԿ-ը փակում է Հայաստանի առջև դռները. ի՞նչ է նշանակում Երևանին ձայնի իրավունքից զրկելը

ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը թևակոխում է նոր փուլ։ Կազմակերպության որոշմամբ՝ Հայաստանը զրկվում է ՀԱՊԿ մարմիններում ձայնի իրավունքից և սահմանափակվում է կազմակերպության ղեկավար պաշտոններում հայաստանյան ներկայացուցիչների առաջադրման հնարավորությունը։
Սա պարզապես տեխնիկական կամ ֆինանսական հարց չէ։ Սա Հայաստանի և ՀԱՊԿ-ի միջև խորացող քաղաքական ու դիվանագիտական հակասությունների հերթական դրսևորումն է։
Ի՞նչ է սա նշանակում Հայաստանի համար։
Առաջին՝ Հայաստանը կորցնում է կազմակերպության ներսում որոշումների ընդունման գործընթացի վրա ազդելու հնարավորությունը։
Երկրորդ՝ խորանում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև անվտանգային ու քաղաքական անվստահությունը։
Երրորդ՝ Հայաստանի իշխանություններից պահանջվում են հստակ պատասխաններ. եթե ՀԱՊԿ-ը չի ապահովում Հայաստանի անվտանգային շահերը, ապա ո՞րն է մեր երկրի անվտանգության իրական այլընտրանքը։
Պետք է ընդգծել, որ սա դեռ Հայաստանի՝ ՀԱՊԿ-ից պաշտոնական հեռացում չի նշանակում։ Անդամակցությունը պահպանվում է, սակայն կազմակերպության ներսում Հայաստանի ինստիտուցիոնալ դիրքերը թուլանում են։
Հայաստանի համար ստեղծված իրավիճակը պահանջում է ոչ թե հուզական հայտարարություններ, այլ լուրջ պետական հաշվարկներ։
Մենք չենք կարող մեր անվտանգությունը կառուցել միայն հայտարարությունների, արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների կամ չիրականացված խոստումների վրա։ Մեզ անհրաժեշտ են իրական երաշխիքներ, հստակ դաշնակցային հարաբերություններ և ազգային շահերից բխող արտաքին քաղաքականություն։
Հայաստանի անվտանգությունը սակարկության առարկա չէ։ Եվ անկախ նրանից, թե ինչ հարաբերություններ կունենանք ՀԱՊԿ-ի կամ որևէ այլ ուժային կենտրոնի հետ, մեր պետության շահերը պետք է լինեն առաջնային։
Վահան Բաբայան