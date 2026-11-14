Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » ՀԱՊԿ-ը փակում է Հայաստանի առջև դռները. ի՞նչ է նշանակում Երևանին ձայնի իրավունքից զրկելը

ՀԱՊԿ-ը փակում է Հայաստանի առջև դռները. ի՞նչ է նշանակում Երևանին ձայնի իրավունքից զրկելը

ՀԱՊԿ-ը փակում է Հայաստանի առջև դռները. ի՞նչ է նշանակում Երևանին ձայնի իրավունքից զրկելը
12.11.2026 | 12:02

ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը թևակոխում է նոր փուլ։ Կազմակերպության որոշմամբ՝ Հայաստանը զրկվում է ՀԱՊԿ մարմիններում ձայնի իրավունքից և սահմանափակվում է կազմակերպության ղեկավար պաշտոններում հայաստանյան ներկայացուցիչների առաջադրման հնարավորությունը։

Սա պարզապես տեխնիկական կամ ֆինանսական հարց չէ։ Սա Հայաստանի և ՀԱՊԿ-ի միջև խորացող քաղաքական ու դիվանագիտական հակասությունների հերթական դրսևորումն է։

Ի՞նչ է սա նշանակում Հայաստանի համար։

Առաջին՝ Հայաստանը կորցնում է կազմակերպության ներսում որոշումների ընդունման գործընթացի վրա ազդելու հնարավորությունը։

Երկրորդ՝ խորանում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև անվտանգային ու քաղաքական անվստահությունը։

Երրորդ՝ Հայաստանի իշխանություններից պահանջվում են հստակ պատասխաններ. եթե ՀԱՊԿ-ը չի ապահովում Հայաստանի անվտանգային շահերը, ապա ո՞րն է մեր երկրի անվտանգության իրական այլընտրանքը։

Պետք է ընդգծել, որ սա դեռ Հայաստանի՝ ՀԱՊԿ-ից պաշտոնական հեռացում չի նշանակում։ Անդամակցությունը պահպանվում է, սակայն կազմակերպության ներսում Հայաստանի ինստիտուցիոնալ դիրքերը թուլանում են։

Հայաստանի համար ստեղծված իրավիճակը պահանջում է ոչ թե հուզական հայտարարություններ, այլ լուրջ պետական հաշվարկներ։

Մենք չենք կարող մեր անվտանգությունը կառուցել միայն հայտարարությունների, արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների կամ չիրականացված խոստումների վրա։ Մեզ անհրաժեշտ են իրական երաշխիքներ, հստակ դաշնակցային հարաբերություններ և ազգային շահերից բխող արտաքին քաղաքականություն։

Հայաստանի անվտանգությունը սակարկության առարկա չէ։ Եվ անկախ նրանից, թե ինչ հարաբերություններ կունենանք ՀԱՊԿ-ի կամ որևէ այլ ուժային կենտրոնի հետ, մեր պետության շահերը պետք է լինեն առաջնային։

Վահան Բաբայան

Դիտվել է՝ 1374

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.