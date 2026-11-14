Մարգար Վարժապետ․ Տարոնի հայդուկային շարժման առաջամարտիկը
12.11.2026 | 12:23
Մարգար Վարժապետը (իսկական անունը՝ Մարգար Ամիրյան, 1858–1893) հայ ազգային-ազատագրական շարժման առաջին գործիչներից և ֆիդայական պայքարի ռահվիրաներից էր։ Նա ծնվել է 1858 թվականին Մուշի գավառի Վարդենիս գյուղում։ Սկզբնական կրթությունն ստացել է հայրենի գյուղում, ապա յոթ տարի ուսանել Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի դպրոցում։ Ուսումն ավարտելուց հետո վերադարձել է հայրենի գյուղ, հիմնել դպրոց և իր աշակերտներին դաստիարակել ազգային ու հայրենասիրական ոգով։
Դպրոցի հիմնադրման նպատակով Մարգար Ամիրյանն այցելել է Կոստանդնուպոլիս և Թիֆլիս, հանդիպել Գրիգոր Արծրունուն, Րաֆֆուն և Խրիմյան Հայրիկին։ Վերադառնալով Վարդենիս՝ նա ժողովրդին հորդորել է զինվել և կազմակերպել գյուղի ինքնապաշտպանությունը թուրք-քրդական զինված խմբերի հարձակումներից։ Նա Տարոնում ազատագրական գաղափարներ տարածող առաջին գործիչներից էր և մեծապես նպաստել է հայդուկային պայքարի կազմակերպմանը։
1890 թվականին Մարգար Վարժապետը մեկնել է Կովկաս, իսկ 1891 թվականին զինատար խմբի հետ վերադարձել Մուշ։ Նա շարունակել է կազմակերպչական և բացատրական աշխատանքը Մուշում ու Խնուսում՝ փորձելով համախմբել հայ բնակչությանը և նախապատրաստել ինքնապաշտպանության։
1892 թվականի ձմռանը Այվզուտ գյուղում մատնության հետևանքով ձերբակալվել է թուրք ոստիկանապետի սպանության կեղծ մեղադրանքով։ Մոտ մեկ տարի բանտում ենթարկվել է խոշտանգումների։ Դատավարության ընթացքում բացահայտորեն քննադատել է օսմանյան իշխանությունների հակահայ քաղաքականությունը և չի հրաժարվել ազգային-ազատագրական պայքարին իր մասնակցությունից։ 1893 թվականին նրան կախաղան են բարձրացրել Բաղեշի քաղաքային հրապարակում։ Ըստ ականատեսի վկայության՝ մահապատժից առաջ նա ժողովրդին կոչ է արել չհուսահատվել և շարունակել պայքարը։
Մարգար Վարժապետը հայ ֆիդայական շարժման պատմության մեջ հիշվում է ոչ միայն որպես զինված պայքարի կազմակերպիչ, այլև որպես ուսուցիչ, որը կրթությունն ու ազգային ինքնագիտակցությունը համարում էր ժողովրդի ինքնապաշտպանության կարևոր հիմքերից։ Նրա գործունեությունը նախորդեց հայ ազգային կուսակցությունների ձևավորմանը և դարձավ Տարոնի հետագա ազատագրական պայքարի նախապատմության նշանակալի էջերից մեկը։
«Ձայնարար»-ի ՖԲ էջից
Մեկնաբանություններ