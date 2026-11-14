Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Անմարդկային պայմաններ և բուժզննման իմիտացիա ՔԿՀ-ներում

Անմարդկային պայմաններ և բուժզննման իմիտացիա ՔԿՀ-ներում

Անմարդկային պայմաններ և բուժզննման իմիտացիա ՔԿՀ-ներում
12.11.2026 | 12:37

Սրբուհի Գալյանն ասում է, որ յուրաքանչյուր ոք քրեակատարողական հիմնարկում հայտնվելուն պես անցնում է բուժզննում։ Ամո՛թ քեզ, Սրբուհի՛, ռոբոտի նման բառեր կրկնելով չէ։ Դու ինձանից լավ գիտես, որ դրանք բուժզննումներ չեն, այլ ընդամենը բուժզննման իմիտացիա։
Սիրելի՛ հայրենակիցներ, սրանց բուժզննումներն այնքան վատն են, որ հենց հիմա էլ ինքս վատառողջ եմ, բայց անգամ սրանց դեղերից չեմ օգտվում։ Նույնիսկ ջերմիջեցնողը պիտանի չէ օգտագործման համար, կարծես կավիճ լինի։
Իսկ կոնկրետ «Արթիկ» ՔԿՀ-ի ղեկավարությունը կապ չունի ո՛չ հայ լինելու, ո՛չ էլ մարդասիրության հետ։ Դեռ երեկ տարեց, հիվանդ մարդուն, հաշվի չառնելով ոչ մի հանգամանք, պատժախուց են իջեցրել։
Ցավակցում եմ մահացածի հարազատներին։
Իսկ դուք՝ ընդդիմադիր կոչվածներդ, չփորձե՛ք խաղալ ժողովրդի զգացմունքների հետ և տվյալ ողբերգական դեպքն օգտագործել ձեր քաղաքական շահերի համար։
Այս ողբերգության մեջ մեղավոր են բոլորը։ Վախեցե՛ք ժողովրդից և Աստծո դատաստանից, վախեցե՛ք այն օրվանից, երբ կունենանք մարդասիրական հզոր Հայաստան։
Հայե՛ր ջան, այս ամենը բարձրաձայնելուս միակ նպատակն է, որ կանխենք նման դեպքերը։

Դավիթ ՔԱԼԱՇՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1541

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.