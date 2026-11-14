Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » ՈՒ՞ր կորավ պետական գաղտնիքը

ՈՒ՞ր կորավ պետական գաղտնիքը

ՈՒ՞ր կորավ պետական գաղտնիքը
12.11.2026 | 12:54

Անդրանիկ Թևանյանի գործով վերջին դատական նիստին հետազոտել են գործով առաջին ապացույցը․ ըստ դատախազների՝ այն նիստի սղագրությունն էր, որի բովանդակությունը, ըստ մեղադրող կողմի, փոխանցվել է Թևանյանին։
Փաստաբանները լրագրողների հետ զրույցում նշեցին, որ այդ նիստի արձանագրության մեջ որևէ գաղտնի բան չկար, և նույնիսկ այդ արձանագրությունը գաղտնագրված տեղեկատվություն, գաղտնագրված փաստաթուղթ չէր։
Ընդգծեմ՝ ո՛չ գաղտնիք կա, ո՛չ էլ այդ փաստաթուղթն առհասարակ գաղտնագրված է։
Հիմա հարց․ բա ինչի՞ մասին է Թևանյանի գործը, կամ ո՞վ կարող է ասել՝ ինչո՞ւ են Թևանյանին շարունակում ապօրինի պահել։
Մինչև հիմա բոլոր մեղադրանքները հերթով հերքվել են․ հերքվել են հենց գործը սարքողների կողմից, հիմա էլ պարզվում է՝ պետական գաղտնիքը չկա։ Մնաց միայն ընդդիմադիր գործիչ լինելը։
Այսինքն՝ Թևանյանի մեղադրանքն ընդդիմադիր գործունեությունն է։ Վերջ։

Սոնա ԱՂԵԿՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1309

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.