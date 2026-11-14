Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Նուբարաշենն է․ այստեղ մարդիկ կորցնում են իրենց կյանքը

Նուբարաշենն է․ այստեղ մարդիկ կորցնում են իրենց կյանքը

Նուբարաշենն է․ այստեղ մարդիկ կորցնում են իրենց կյանքը
12.11.2026 | 13:03

Երեք օր առաջ՝ «Նուբարաշեն» ՔՀԿ հերթական այցից հետո եմ սա գրել։
«Այս հաստատության պահպանման և առհասարակ նյութատեխնիկական պայմաններն այնքան սարսափելի են, որ անկարելի է դրանց մասին խոսել առանց հոգեկան անդորրդ կորցնելու։
«Նուբարաշենին» անդրադարձել են ԵԽ խոշտանգումների կանխարգելման (CPT 2023) և ՄԱԿ-ի կոմիտեները (2024) և կացությունը գնահատել ԱՆՄԱՐԴԿԱՅԻՆ կամ ՆՎԱՍՏԱՑՈՒՑԻՉ։
Պայմաններն անթույլատրելի են և անարժանապատիվ ոչ միայն ազատազրկված անձանց, այլև այնտեղ քրեակատարողական ծառայություն իրականացնող ողջ անձնակազմի համար։
Տարիներ շարունակ արձանագրում են այս անմարդկային պատկերն ու այդպես թողնում։
Ողջ մեղքն ու պատասխանատվությունն իշխանությանն է։ Կուտակված խնդիրները համակարգային և հատկապես արժեհամակարգային են։
Պետությունը ձախողել է սեփական քաղաքացիների կյանքի իրավունքի երաշխավորումը, իսկ ընդդիմադիրների նկատմամբ որդեգրվածը քաղաքական հալածանքի, նվաստացման և բռնաճնշումներով նրանց չեզոքացնելու քաղաքականություն է»։

Լիլիթ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Հ․Գ․ Սա Նուբարաշենն է․ այս պատերի հետևում ՀՀ քաղաքացիներ են ԿՈՐՑՆՈՒՄ կամ կարճացնում իրենց կյանքը․
Դիտվել է՝ 1515

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.