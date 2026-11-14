Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Քանի դեռ հրդեհի արմատական պատճառը վերացված չէ, կրակը շարունակելու է տարածվել

Քանի դեռ հրդեհի արմատական պատճառը վերացված չէ, կրակը շարունակելու է տարածվել

Քանի դեռ հրդեհի արմատական պատճառը վերացված չէ, կրակը շարունակելու է տարածվել
12.11.2026 | 15:42

ՈՒկրաինայի հարցով բանակցությունների հերթական փուլն ավարտվեց։ Ըստ ստացվող տեղեկությունների՝ քննարկվել են Եվրասիայում անվտանգության նոր ճարտարապետության հարցերը։ Ինչո՞ւ է խոսքը նման ընդհանրական հարցերի մասին։

Եթե ձեր տանը հանկարծ հեռուստացույցը խափանվի ու բռնկվի, հավանաբար ինքներդ ձեզ հարց կտաք՝ ինչո՞ւ դա տեղի ունեցավ։ Եթե դրանից հետո սառնարանն էլ խափանվի ու բռնկվի, հավանաբար կհասկանաք, որ խնդիրը ոչ թե հեռուստացույցի կամ սառնարանի մեջ է, այլ շատ ավելի լուրջ բանի։ Իսկ եթե դրանից հետո նույնը պատահի նաև փոշեկուլի հետ, և վենետիկյան ապակուց ջահից կայծեր սկսեն թռչել, ապա հավանաբար կմտածեք, որ ջահը կամ սառնարանը հանգցնելը ժամանակավոր լուծում է, և պետք է գտնել ու վերացնել խնդրի արմատական պատճառը (օրինակ՝ ստուգել խցանները և չափել լարումը)։

Երբ մեկ տեղն է հրդեհվում, հետո՝ մյուսը, և երբ կրակը տարածվում է արդեն երկար տարիներ, պետք է հասկանալ ու վերացնել հրդեհի բուն պատճառը։ Քանի դեռ դրա արմատական պատճառը վերացված չէ, կրակը շարունակելու է տարածվել։

Տվյալ դեպքում ուժերի հավասարակշռության, փոխադարձ փոխզիջման և միմյանց շահերը հարգելու սկզբունքներից հրաժարումն է հանգեցրել այս հրդեհին։ Վաղ թե ուշ՝ խաղաղ ճանապարհով կամ հակառակ դեպքում, ստիպված ենք լինելու վերադառնալ Եվրոպայում հավաքական՝ ընդհանուր անվտանգության մոդելին և հաշվի առնել եվրասիական բոլոր տերությունների շահերը։

Եկե՛ք դա ավելի շուտ անենք։ Մարդիկ ափսոս են։

Արթուր Խաչիկյան

Դիտվել է՝ 1858

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
blank" class="zoomgraphics">.
blank" class="zoomgraphics">.