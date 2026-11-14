Քանի դեռ հրդեհի արմատական պատճառը վերացված չէ, կրակը շարունակելու է տարածվել

ՈՒկրաինայի հարցով բանակցությունների հերթական փուլն ավարտվեց։ Ըստ ստացվող տեղեկությունների՝ քննարկվել են Եվրասիայում անվտանգության նոր ճարտարապետության հարցերը։ Ինչո՞ւ է խոսքը նման ընդհանրական հարցերի մասին։
Եթե ձեր տանը հանկարծ հեռուստացույցը խափանվի ու բռնկվի, հավանաբար ինքներդ ձեզ հարց կտաք՝ ինչո՞ւ դա տեղի ունեցավ։ Եթե դրանից հետո սառնարանն էլ խափանվի ու բռնկվի, հավանաբար կհասկանաք, որ խնդիրը ոչ թե հեռուստացույցի կամ սառնարանի մեջ է, այլ շատ ավելի լուրջ բանի։ Իսկ եթե դրանից հետո նույնը պատահի նաև փոշեկուլի հետ, և վենետիկյան ապակուց ջահից կայծեր սկսեն թռչել, ապա հավանաբար կմտածեք, որ ջահը կամ սառնարանը հանգցնելը ժամանակավոր լուծում է, և պետք է գտնել ու վերացնել խնդրի արմատական պատճառը (օրինակ՝ ստուգել խցանները և չափել լարումը)։
Երբ մեկ տեղն է հրդեհվում, հետո՝ մյուսը, և երբ կրակը տարածվում է արդեն երկար տարիներ, պետք է հասկանալ ու վերացնել հրդեհի բուն պատճառը։ Քանի դեռ դրա արմատական պատճառը վերացված չէ, կրակը շարունակելու է տարածվել։
Տվյալ դեպքում ուժերի հավասարակշռության, փոխադարձ փոխզիջման և միմյանց շահերը հարգելու սկզբունքներից հրաժարումն է հանգեցրել այս հրդեհին։ Վաղ թե ուշ՝ խաղաղ ճանապարհով կամ հակառակ դեպքում, ստիպված ենք լինելու վերադառնալ Եվրոպայում հավաքական՝ ընդհանուր անվտանգության մոդելին և հաշվի առնել եվրասիական բոլոր տերությունների շահերը։
Եկե՛ք դա ավելի շուտ անենք։ Մարդիկ ափսոս են։
Արթուր Խաչիկյան