Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Կարո՞ղ ենք իշխանությանը պատասխանատու համարել էս ամենի համար. այո, կարող ենք

Կարո՞ղ ենք իշխանությանը պատասխանատու համարել էս ամենի համար. այո, կարող ենք

Կարո՞ղ ենք իշխանությանը պատասխանատու համարել էս ամենի համար. այո, կարող ենք
12.11.2026 | 18:09

Գիտե՞ք, ես չեմ կարող ասել ու նման մեղք վերցնել ինձ վրա, որ Արսենին բանտում սպանել են՝ թույնելով, գործիքով, դեղով, կանխամտածված…

Չէ՛, եթե անգամ այդպես է, ապա դա իմ ապացուցելու կարողությունից դուրս է։

Այո՛, աշխարհի բոլոր բանտերում նման երևույթներ կան՝ բանտային մահեր։ Շատ հանցագործներ են մահանում, ինչպես և կմահանային ազատության մեջ։

Բայց…

Չե՞ք գտնում, որ սա աշխարհի տրամաբանությունից դուրս է ու բացարձակ առնչություն չունի էդ աշխարհի դեպքերի հետ։

Վստահ եմ՝ տեղյակ եք Psychosomatics (հոգեսոմատիկա) կոչվող երևույթի մասին, երբ մարդու ապրումները, երկարատև սթրեսը, վախերը, տագնապներն ու չարտահայտված հույզերը կարող են արտահայտվել նաև մարմնական ախտանշաններով։

Հիմա վերադառնանք Արսենին:

Գոնե պատկերացնո՞ւմ եք մարդու հոգեկան ապրումները, երբ անմեղ տեղը մեղադրվում է, երբ մի վայրկյանում դառնում է հանցագործ էն միջավայրի համար, որի համար փորձում էր դառնալ կառուցողական առաջնորդ, երբ հավատում էր իր ուժերով հարցեր լուծելուն, երբ երեխաներ էր մեծացնում այդ միջավայրում, ու մեկ էլ՝ հոպ, ծանր հանցագործ է։

Գիտե՞ք՝ քանի դեպքով մարդկանց շուխուռով մեղադրեցին և լուռ ու մունջ արդարացրեցին։ Դժվար, չգիտեք, չեք էլ իմանա, որովհետև լուռ արդարացրեցին, ոչ մեկիս ականջի համար չէր, իսկ արդարացողներն էլ հյուծված էին, էլ խոսելու ուժ չունեին։ Էդ մարդիկ դեռ պետք է ապրել սովորեն էս նոր կարգավիճակում, քանզի միջավայրն իրականում «քխ» է, որում ապրում ենք, ու միակ լավագույն ստացվելիքը՝ պիտակ կպցնելն է։

Դե, բուն հարցը. կարո՞ղ էր Արսենի մոտ հոգեսոմատիկ երևույթ լինել։ Իմ կողմից ասեմ՝ այո՛, կարող էր։

Ուստի իշխանությանը կարո՞ղ ենք պատասխանատու համարել էս ամենի համար։ Այո՛, կարող ենք։

Իմ անքնությունն էլ է հոգեսոմատիկա...

Գիտե´մ, շատերդ եք նույն օրին՝ դեռ հեռավոր 2020-ից:

Սոֆյա Հովսեփյան

Դիտվել է՝ 1857

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
blank" class="zoomgraphics">.
blank" class="zoomgraphics">.