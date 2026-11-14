Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Դուք եք բացել «Պանդորայի արկղը», ու ձեզ չթվա, թե այդ ամենը ձեզ չի հասնելու

Դուք եք բացել «Պանդորայի արկղը», ու ձեզ չթվա, թե այդ ամենը ձեզ չի հասնելու

Դուք եք բացել «Պանդորայի արկղը», ու ձեզ չթվա, թե այդ ամենը ձեզ չի հասնելու
12.11.2026 | 19:12

Սրանք, չգիտես՝ ինչի, հուզվում ու նեղվում են, որ ինչ-որ մեկն իրենց անիծում կամ իրենց երեխաների հասցեին որևէ բացասական բան է ասում (ինչը, սկզբունքորեն, նորմալ է)։ Բայց, չգիտես ինչու, հանկարծ մոռանում են, թե ով է այդ խոսույթն ու լեքսիկոնը հանրային դաշտ բերողը, այդ ամենի կնքահայրը։

Հիշեցնեմ՝ դուք էիք։

Կարճ հիշողություն ունեցողներին հիշեցնեմ 2018-ի անեծքները, հայհոյանքներն ու դագաղները, սպառնալիքներն ու մարդկանց հոգեբանորեն ճնշելը։ Լավ չեք, էլի, հիշում, թե մարդկանց հեռախոսահամարներն ինչպես էիք հրապարակում, որ զանգեն ու վախեցնեն, սպառնան, չէիք թողնում՝ հարազատի թաղմանը մասնակցեն, դպրոցում երեխաներին էիք թիրախ դարձնում, լացացնում։ Մի խոսքով՝ չմանրանամ։

Ասածս ինչ է՝ դուք եք բացել «Պանդորայի արկղը», ու ձեզ չթվա, թե այդ ամենը ձեզ չի հասնելու։ 2018-ի ձեր հրահանգով անողը հիմա էլ է սկսել իր նույն գործը (տեսակի հարց ա), այնպես որ, հանրության այդ «ներքևի» հատվածին վերև բարձրացնողն էլ եք դուք։

Մի՛ նեղվեք ու ամենակարևորը՝ հեչ էլ մի՛ հուզվեք։ Մենք դրա միջով մի հատ արդեն անցել ենք։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 1813

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
blank" class="zoomgraphics">.
blank" class="zoomgraphics">.