Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Սատանի մայլեն քյանդրբազություն մի արեք

Սատանի մայլեն քյանդրբազություն մի արեք

Սատանի մայլեն քյանդրբազություն մի արեք
12.11.2026 | 20:47

Վա՜յ, էս ինչ հետաքրքիր է ստացվում։

Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը փաստացի հանդես է եկել Նիկոլ Փաշինյանի՝ եվրոպական ինտեգրման կուրսի դեմ։

Թվում է՝ ամեն ինչ բավականին տրամաբանորեն է ներկայացրել, բայց այստեղ կա մի շատ կարևոր հանգամանք, որը պետք է հաշվի առնել։

Իմ խորին համոզմամբ՝ Արմեն Գրիգորյանը սկսել է խաղալ Նիկոլ Փաշինյանի խաղը, որը կոչվում է «կառավարվող ընդդիմության ձևավորում»։

Գրիգորյանը, իբր հանդես գալով այն դիրքորոշմամբ, որ Հայաստանի եվրոպական ուղին սկզբունքորեն իրատեսական չէ, գուցե նույնիսկ ճշմարտություն է ասում (այս պարագայում, համոզված եմ, որ նույնիսկ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ Հայաստանի «եվրոպական ապագան» կատարյալ ապուշություն է։ Ուրիշ բան, որ այդ շինծու հիմարությունը դարձել է մարդկանց հերթական «էշի տեղ դնելու» գործիքը)։ Բայց Գրիգորյանն այդ ամենն ասում է ոչ թե այն պատճառով, որ մտահոգված է Հայաստանի ճակատագրով (Արցախի շուրջ զարգացումներին նրա արձագանքը շատ հստակ ցույց տվեց այս փաշինյանական պաշտոնյայի իրական «սերը» Հայաստանի և հայ ժողովրդի նկատմամբ), այլ որովհետև, ամենայն հավանականությամբ, գուցե հենց այդպես են նրան հուշել նույն փաշինյանական քաղաքական տեխնոլոգները։

Եթե Գրիգորյանն այդքան սկզբունքային և ճշմարտությունն ասող մարդ է, ապա ինչո՞ւ ենք այս «ցնցող բացահայտումները» լսում միայն նրա պաշտոնանկությունից հետո և հենց այն պահին, երբ նույն Փաշինյանին հրատապ անհրաժեշտ է իրական ընդդիմության համար կեղծ այլընտրանք ձևավորել։

Նրանք իրո՞ք մարդկանց այդքան միամիտ ու հիմար են համարում։

Կամ ինչպես ասում են՝ սատանի մայլեն քյանդրբազություն մի՛ արեք։

Արման Աբովյան

Դիտվել է՝ 1866

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
blank" class="zoomgraphics">.
blank" class="zoomgraphics">.