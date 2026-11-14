Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Գերհզոր պրոցեսներում ամենաթույլերից նրանք են շահում, որոնք կարողանում են ժամանակին տեսնել իրենց տեղը ապագա աշխարհում

Գերհզոր պրոցեսներում ամենաթույլերից նրանք են շահում, որոնք կարողանում են ժամանակին տեսնել իրենց տեղը ապագա աշխարհում

Գերհզոր պրոցեսներում ամենաթույլերից նրանք են շահում, որոնք կարողանում են ժամանակին տեսնել իրենց տեղը ապագա աշխարհում
12.11.2026 | 21:27

Պետք է ամեն ինչը դիտել և փորձել հասկանալ գոյության պայքարի լույսի ներքո, երբ միմյանց հաղթելու և կյանքի համար անհրաժեշտ բարիքների հնարավորինս ավելի մեծ կտորին տիրանալու համար մարդիկ մտածում են նորանոր միջոցներ, որն էլ մարդկային հասարակության զարգացման միակ պատճառն է։

Զարգացման այդ պրոցեսն էլ բերում է մարդկային հարաբերությունների բարդացման, որն էլ, նոր պայմաններում հասարակական կյանքի կայունության ապահովման պահանջի հետ միասին, ծնում է մարդկանց կառավարելու նոր տեխնոլոգիաների կարիք և որն էլ ցեղային մակարդակից դեպի ցեղերի միություն և պետականություն գնալու էվոլյուցիոն ճանապարհի բացատրությունն է։

Նույն տենդենցը, այն է՝ մարդկային հասարակության բարդության անշեղ աճին ուղեկցող ինտեգրացիոն պրոցեսները, շարունակվում են նաև մեր օրերում, որոնց նպատակն էլ մնում է նույնը՝ նոր պայմաններում ապահովել մարդկանց կյանքի կայունությունը, որն էլ հնարավոր է միայն հզորության բևեռների միջև ուժային բալանսով։

Նման ուժային բալանսն էլ հնարավորի է միայն մոտավորապես հավասար հզորությունների միջև, որն էլ ծնում է ներկա տենդենցը դեպի խոշոր բլոկային քաղաքականություն։

Ներկայում տեղի է ունենում նման խոշոր տնտեսաքաղաքական խոշոր բլոկների ձևավորում ամբողջ աշխարհում, որն էլ վերից վար պրոցես է, այսինքն, մի պրոցես, որտեղ ամենահզորներն են կայացնում հիմնական և բացարձակ բնույթի որոշումները։

Ավելի պակաս հզորներն էլ, հաշվի առնելով ամենահզորների կայացրած բացարձակ որոշումները, կայացնում են իրենց ոչ բացարձակ կամ պայմանական որոշումները, և այսպես, հզորությունների հիերարխիայով դեպի ներքև, որի ստորոտներում էլ որոշելու բան չի մնում, քանի որ արդեն ամեն ինչ որոշված է լինում։

Նման գերհզոր պրոցեսներում ամենաթույլերից նրանք են շահում, որոնք կարողանում են ժամանակին տեսնել իրենց տեղը ապագա աշխարհում, իսկ նման բանն էլ հնարավոր է տեսնել միայն բնազդով կամ էլ՝ գիտելիքով։

Պատմությունը ցույց է տվել, որ, բնազդով առաջնորդվելով, միշտ էլ տակ ենք տվել և, զարմանալիորեն, հիմա էլ ենք տակ տալիս, բայց այս անգամ արդեն՝ գիտելիքից հեռու լինելու կամ էլ, պարզապես, թույլից բացի, նաև խորապես տգետ լինելու պատճառով։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 1862

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
blank" class="zoomgraphics">.
blank" class="zoomgraphics">.