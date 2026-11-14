Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Պատմության յուրօրինակ հեգնանք է, որ Հարավային Կովկասի ապագան քննարկվում է Դուբլինում

Պատմության յուրօրինակ հեգնանք է, որ Հարավային Կովկասի ապագան քննարկվում է Դուբլինում

Պատմության յուրօրինակ հեգնանք է, որ Հարավային Կովկասի ապագան քննարկվում է Դուբլինում
13.11.2026 | 10:30

Դուբլին. մտորումներ

Դարեր շարունակ իռլանդացիները պայքարել են սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքի համար։ 1921 թ. նրանց հաջողվեց հասնել կղզու մեծ մասի անկախացմանը, մինչդեռ Հյուսիսային Իռլանդիան մնաց Մեծ Բրիտանիայի կազմում։

Ավելի քան մեկ դար է անցել։ Իռլանդիայի վերամիավորման հարցը մինչ օրս լուծված չէ։

1998 թ. Բելֆաստի համաձայնագրով ավարտվեց հակամարտության ամենաարյունալի փուլը, սակայն պատմական հակասությունները չվերացան։ Պարզապես կողմերը գտան քաղաքական նոր պայմաններում գոյակցելու ձևը։

Քաղաքականության մեջ վերջնական հաշտություններ, առհասարակ, հազվադեպ են լինում։ Փոխվում են ուժերի հարաբերակցությունն ու շահերը, և դրանց հետ մեկտեղ վերանայվում են նաև նախկին պայմանավորվածությունները։

Այսօր Դուբլինում, ի թիվս այլ հարցերի, քննարկվում է նաև հայ-ադրբեջանական օրակարգը։

Պատմության յուրօրինակ հեգնանք է, որ Հարավային Կովկասի ապագան քննարկվում է մի երկրի մայրաքաղաքում, որի ազգային-տարածքային խնդիրը ավելի քան մեկ դար անց դեռևս հանգուցալուծված չէ։

Վահե Դավթյան

Դիտվել է՝ 1339

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.