Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » TRIPP անվան մեջ թուրքական ճեղքի գաղափա՞րն է, բացվածք, որը բաժանելու է հայերին ու իրանցիներին

TRIPP անվան մեջ թուրքական ճեղքի գաղափա՞րն է, բացվածք, որը բաժանելու է հայերին ու իրանցիներին

TRIPP անվան մեջ թուրքական ճեղքի գաղափա՞րն է, բացվածք, որը բաժանելու է հայերին ու իրանցիներին
13.11.2026 | 12:13

Ի՞նչ եք կարծում, TRIPP անվանումն իրականում կապվա՞ծ է ԱՄՆ նախագահ Թրամփի հետ, թե՞ այդ անվան մեջ խորհրդապաշտական այլ հետքեր կան, ասենք' թուրքական։

Հիշում եք, չէ՞, Իրանը սկզբունքորեն դեմ էր արտահայտվել Մեղրիով նախատեսված ադրբեջանաթուրքական միջանցքին, իսկ երբ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքիայում որոշ բանակցություններ վարեց, հանկարծ պարզվեց, որ դա ոչ թե միջանցք է լինելու, այլ սովորական ճանապարհ՝ ԱՄՆ նախագահ Թրամփի քավորությամբ։

Իսկ իրականում ի՞նչ է նշանակում TRIPP: Կարծում եք, թե դա այն է, ինչի մասին պաշտոնապես հայտարարե՞լ են՝ Trump Route for International Peace and Prosperity — «Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման»։

Իսկ եթե ասեմ, որ Թրամփի անունը այս նախագծի անվան հետ կապ չունի՞, և այն իրականում ոչ միջազգային խաղաղության, ոչ էլ բարգավաճման մասի՞ն է:

Ի՞նչ կասեք, եթե TRIPP անվան մեջ ընդամենը թուրքական ճեղքի գաղափարն է, բացվածք, որը բաժանելու է հայերին ու իրանցիներին։

T(turkish)RIPP(ճեղք, պատռվածք)...

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 1414

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.