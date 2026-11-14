Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Հոդվածը հետևեց Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Հայստանում պետք է ձևավորվի նոր՝ «պետականակենտրոն ընդդիմություն»

Հոդվածը հետևեց Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Հայստանում պետք է ձևավորվի նոր՝ «պետականակենտրոն ընդդիմություն»

Հոդվածը հետևեց Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Հայստանում պետք է ձևավորվի նոր՝ «պետականակենտրոն ընդդիմություն»
13.11.2026 | 12:26

Վերջին օրերին հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում ակտիվորեն քննարկվում է նախկին ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հրապարակած հոդվածը, որն ուներ «ԵՄ անդամակցության պատրանքը» վերնագիրը:

Արմեն Գրիգորյանը մոտ ութ տարի եղել է Հայաստանի անվտանգության համակարգի առանցքային պաշտոնյաներից մեկը։ Նա քաղաքական գործընթացների ներսում է եղել, մասնակցել է արտաքին քաղաքականության ձևավորմանը և լավ պատկերացնում է Հայաստանի աշխարհաքաղաքական սահմանափակումները։

Սակայն պաշտոնից հեռանալուց հետո նա առաջին անգամ հնարավորություն ունի նույն հարցերի մասին խոսելու առանց պետական պաշտոնյայի ինստիտուցիոնալ սահմանափակումների։

Հոդվածի հիմնական թեզը հետևյալն էր․ Հայաստանը չպետք է Ռուսաստանից կախվածությունը փոխարինի Եվրամիությունից կախվածությամբ, քանի որ այդպիսի քաղաքականությունը կարող է ոչ թե մեծացնել երկրի ինքնուրույնությունը, այլ հակառակ արդյունքն ունենալ։

Հոդվածը կառուցված է մի քանի հիմնական գաղափարների շուրջ, որոնք միասին ձևավորում են նրա արտաքին քաղաքական մոտեցումը.

Առաջին՝ ԵՄ անդամակցությունը Հայաստանի համար այս պահին իրատեսական հեռանկար չէ։

Երկրորդ՝ եվրոպական ինտեգրումը կարող է ավելի մեծացնել Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի վրա։

Երրորդ՝ Հայաստանը պետք է համագործակցի Եվրոպայի հետ, բայց չպետք է իր արտաքին քաղաքականությունը կառուցի ԵՄ անդամակցության շուրջ։

Իհարկե այս հոդվածում խնդրահարույց և կիսատ մնացած հարցեր շատ կան, որոնք ենթակա են ավելի մանրամասն պարզաբանման:

Ինչու հենց այս օրերին հրապարակվեց այս հոդվածը.

Ամենահետաքրքիրն այն է, որ այս հոդվածը հետևեց Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Հայստանում պետք է ձևավորվի նոր՝ «պետականակենտրոն ընդդիմություն»։

Սա նաև այն ժամանակահատվածն է, երբ Հայաստանում ակտիվացել է ԵՄ անդամակցության հարցի սահմանադրական ամրագրման շուրջ քննարկումը։

Այսինքն՝ նա ընտրել է ոչ թե երկրորդական թեմա, այլ իշխանության արտաքին քաղաքականության առանցքային ուղղություններից մեկը։

Ակնարկ Քաղաքականություն

Դիտվել է՝ 1490

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.