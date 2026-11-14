Արշիլ Գորկի․ մարդ, ով սեփական ցավը վերածեց համաշխարհային արվեստի

Պատկերացրեք մի նկարչի, որը կորցրել է իր մանկությունը, ստիպված է եղել լքել հայրենի տունը, տարիներ շարունակ ապրել է անորոշության մեջ, բայց այդ ամենից հետո կարողացել է ստեղծել մի աշխարհ, որտեղ գույներն ավելի խոսուն են, քան բառերը։ Նրա անունը Արշիլ Գորկի էր։ Նա այն արվեստագետներից էր, որոնց կյանքը երբեմն ավելի արտասովոր է, քան կտավները։
Գորկու իրական անունը Ոստանիկ Ադոյան էր։ Նա ծնվել է 1904 թվականին՝ Օսմանյան կայսրության Վանի նահանգի Խորգոմ գյուղում։ Նրա մանկությունը, սակայն, շատ կարճ տևեց։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին ընտանիքը ստիպված եղավ հեռանալ հայրենի բնակավայրից։ Այդ ճանապարհին նա կորցրեց մորը, իսկ հետագայում ընտանիքի հետ հայտնվեց ԱՄՆ-ում։ Կարելի է ասել՝ Գորկին Ամերիկա եկավ ոչ թե պարզապես նոր կյանք սկսելու, այլ փորձելով փրկել այն, ինչ մնացել էր իր անցյալից։
Բայց այստեղ սկսվում է նրա պատմության ամենահետաքրքիր մասը։ Գորկին չցանկացավ ապրել միայն որպես անցյալի հիշողություններով տարված մարդ։ Նա որոշեց դառնալ նկարիչ։ Սկզբում սովորեց արվեստ, ուսումնասիրեց մեծ վարպետների աշխատանքները, փորձեց տարբեր ոճեր և տարիներ շարունակ փնտրեց սեփական ձեռագիրը։ Նա այնքան խորությամբ էր ուսումնասիրում այնպիսի արվեստագետների, ինչպիսիք են Պաբլո Պիկասոն և Խուան Միրոն, որ նրա վաղ շրջանի որոշ գործերում կարելի էր նկատել նրանց ազդեցությունը։ Սակայն Գորկին պարզապես կրկնօրինակող չէր։ Նա կարծես հավաքում էր տարբեր նկարիչների արվեստի լեզուն՝ սեփականը ստեղծելու համար։
Եվ հենց այստեղ է, որ սկսվում է նրա իսկական արվեստը։ Գորկին տարիներ շարունակ նկարում էր, ուսումնասիրում, վերափոխում, մինչև որ մի օր կարծես գտավ այն լեզուն, որով կարող էր խոսել առանց բառերի։ Նրա կտավներում աստիճանաբար անհետացան սովորական առարկաները, հստակ սահմանները, մարդկային մարմինների ճանաչելի ձևերը։ Փոխարենը հայտնվեցին տարօրինակ պատկերներ, անկանոն գծեր, իրար մեջ հոսող գույներ և օրգանական ձևեր, որոնք երբեմն հիշեցնում էին բույսեր, երբեմն՝ կենդանի էակներ, իսկ երբեմն էլ՝ մարդու ենթագիտակցության խորքում թաքնված հիշողություններ։ Նա դարձավ աբստրակտ արվեստի այն կարևոր դեմքերից մեկը, որոնց աշխատանքները հետագայում մեծ ազդեցություն ունեցան ամերիկյան աբստրակտ էքսպրեսիոնիզմի ձևավորման վրա։
Գորկու ամենահուզիչ աշխատանքներից մեկը «Նկարիչը և իր մայրը» կտավն է։ Պատմությունն առանձնահատուկ է. դրա հիմքում 1912 թվականին արված լուսանկարն էր, որտեղ փոքրիկ Ոստանիկը կանգնած է մոր կողքին։ Տարիներ անց նա վերադառնում է այդ լուսանկարին և սկսում այն վերածել նկարի։ Բայց սա պարզապես մոր դիմանկարը չէր։ Նա կարծես փորձում էր կտավի վրա պահել մի մարդու, որին կորցրել էր դեռ մանկության տարիներին։ Աշխատանքի վրա նա երկար տարիներ էր վերադառնում՝ նորից ու նորից մշակելով այն։ Նայելով այդ կտավին՝ դժվար է չմտածել, որ երբեմն արվեստը հենց այն տեղն է, որտեղ մարդը փորձում է վերականգնել այն, ինչ իրական կյանքում այլևս հնարավոր չէ վերադարձնել։
1940-ականներին Գորկու արվեստում նոր էջ բացվեց։ Նա ավելի շատ ժամանակ էր անցկացնում բնության գրկում՝ հատկապես Կոնեկտիկուտում և Վիրջինիայում։ Այդ միջավայրն ամբողջությամբ փոխեց նրա գունային մտածողությունը։ Կտավներում հայտնվեցին ավելի ազատ, շարժուն ու կենդանի պատկերներ։ Նա այլևս պարզապես չէր նկարում այն, ինչ տեսնում էր. նա նկարում էր այն զգացողությունը, որն առաջանում էր բնության հետ շփվելիս։ Գորկին կարծես կարողանում էր սովորական դաշտը, ծառը կամ ծաղիկը վերածել մի ամբողջ ներաշխարհի։ Այդ շրջանի գործերում անցյալն ու ներկան, իրականությունն ու հիշողությունը միախառնվում էին՝ ստեղծելով միանգամայն ինքնատիպ պատկերային աշխարհ։
Բայց որքան ավելի էր հասունանում նրա արվեստը, այնքան ավելի դաժան էր դառնում իրականությունը։ 1946 թվականին նրա արվեստանոցում հրդեհ բռնկվեց, և բազմաթիվ աշխատանքներ ոչնչացվեցին։ Դրանից հետո բժիշկները նրա մոտ հայտնաբերեցին քաղցկեղ։ Իսկ կարծես այդ ամենը դեռ բավական չէր, ավտովթարի հետևանքով նա լուրջ վնասվածք ստացավ, և նրա նկարչական ձեռքը ժամանակավորապես կաթվածահար եղավ։ Մարդը, որի ամբողջ կյանքը կապված էր վրձնի հետ, հանկարծ հայտնվեց մի իրավիճակում, երբ նույնիսկ նկարելն այլևս հեշտ չէր։ Միաժամանակ փլուզվում էր նաև նրա ընտանեկան կյանքը։ 1948 թվականի հուլիսի 21-ին՝ ընդամենը 44 տարեկան հասակում, Արշիլ Գորկին ինքնասպան եղավ։ Նրա մահը դարձավ ժամանակակից արվեստի ամենացավալի պատմություններից մեկը։
Սակայն Գորկու պատմությունը չի ավարտվում նրա մահով։ Նա ընդամենը 44 տարի ապրեց, բայց հասցրեց ստեղծել այնպիսի արվեստ, որն իր ժամանակից առաջ էր անցել։ Նրա աշխատանքները պահպանվում են աշխարհի խոշորագույն թանգարաններում, այդ թվում՝ Նյու Յորքի ժամանակակից արվեստի թանգարանում (MoMA) և ԱՄՆ ազգային արվեստի պատկերասրահում։ Նրա անունը հիշատակվում է այն արվեստագետների շարքում, որոնք օգնեցին ամերիկյան նկարչությանը դուրս գալ եվրոպական ավանդույթների ստվերից և գտնել սեփական արտահայտչական լեզուն։
Գորկին գուցե երբեք չհասցրեց տեսնել իր ստեղծագործությունների համաշխարհային ճանաչման ամբողջ ծավալը։ Բայց նրա կտավները մինչ օրս շարունակում են խոսել։ Դրանք պատմում են մի մարդու մասին, որը չկարողացավ փոխել իր անցյալը, բայց կարողացավ այն վերածել արվեստի։ Եվ գուցե հենց սա է Արշիլ Գորկու ամենամեծ ձեռքբերումը․ նա մեզ սովորեցրեց, որ նկարը պարտադիր չէ, որ ինչ-որ բան պատկերացնի։ Երբեմն այն պարզապես պետք է ստիպի ինչ-որ բան զգալ։