Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Աստիճանաբար իր ձեռքն է վերցնում Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտը

Աստիճանաբար իր ձեռքն է վերցնում Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտը

Աստիճանաբար իր ձեռքն է վերցնում Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտը
13.11.2026 | 16:07

2026 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Փաշինյան Նիկոլը հայտարարեց, որ Հայաստանում պետք է ձևավորվի նոր` պետականակենտրոն, ընդդիմություն։ Դրանից շուրջ 15 օր անց ի հայտ եկավ նախկին ԱԽՔ Գրիգորյան Արմենը և քաղաքական հայտ ներկայացրեց: Կարծում եմ` նմանօրինակ հայտ ներկայացնելու համար հերթի մեջ է Ավինյան Տիգրանը, միգուցե` Սիմոնյան Ալենը: Չեմ բացառում, որ հերթի մեջ են ՔՊ-ական բազմաթիվ «թեթև քաշայիններ»: Եթե Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում ֆորս-մաժորային իրավիճակներ չլինեն, ապա 2031 թվականին մենք, նույն իշխանության վերարտադրման պայմաններում, կունենանք միանգամայն այլ ընդդիմություն:
Եվ, դա տրամաբանական է: Իր կառավարման 8.5 տարիների ընթացքում Փաշինյան Նիկոլն ինչ պլանավորել, այն էլ իրականացրել է: Նրան խանգարող չի եղել: Եկեք հիշենք: Վերջինս սկզբից իր ձեռքը վերցրեց Կառավարությունը և ուժային կառույցները, այնուհետև` ԱԺ-ն, դատական համակարգը, ՍԴ-ն: Այս պայմաններում նախկիններին չեզոքացնելը խաղ ու պար էր: Հետո` Արցախի մասնակի կորուստ, ճանապարհների և Արցախի լիարժեք կորուստ, Կիրանց, TRIPP: Հերթի մեջ են Սահմանադրությունն ու անկլավները: Այսինքն, Փաշինյան Նիկոլը մինչ օրս ինչ պլանավորել` լիարժեք իրականացրել է և շարունակում է իրականացնել: Օրվա ընդդիմությունը վերջինիս գրեթե չի խանգարում, ավելին` շատ անգամ նույնիսկ օգնում է: Եկեք հիշենք, թե 2018 թվականին ում ձայներով Փաշինյան Նիկոլը վարչապետ ընտրվեց: Հիշենք նաև, թե քանի «ընդդիմադիր» համայնքապետ ՔՊ-ական դարձավ: Եվ, այս պայմաններում, շատ տրամաբանական է, որ Փաշինյան Նիկոլն արդեն «սեփական» ընդդիմադիր դաշտ ձևավորելու հավակնություն ունի:
Երբեմն մտածում եմ. ի՞նչ ծրագիր ունի օրվա ընդդիմությունը: Լավ, ենթադրաբար` Արցախը, ճանապարհները, Կիրանցը, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի (10-ի) թուղթն անցյալում են: Բա TRIPP-ը՞, բա Սահմանադրությու՞նը, բա անկլավնե՞րը, բա մնացա՞ծը: Երկու օր առաջ TRIPP-ն օրենքի ուժ ստացավ, երեկ օրենքի ուժ ստացավ TRIPP-ի ողջ փաթեթը: Ու ի՞նչ: Համենայնդեպս, խորհրդարանական և փողոցային ընդվզում ընդդիմությունը չկարողացավ կամ չցանկացավ գեներացնել: Կարծում եմ` նույնը կլինի Սահմանադրության և անկլավների պարագայում: Այս իմաստով, ողջամիտ հարց է առաջանում. ի՞նչ է ուզում օրվա ընդդիմությունը: Կասեք` Փաշինյան Նիկոլի հեռացում: Լավ, իսկ ինչպե՞ս: Փորձը ցույց է տալիս, որ 8.5 տարի շարունակ ընդդիմության մոտ ոչինչ չի ստացվում: Գիտե՞ք ինչու: Որովհետև, օրվա ընդդիմությունը չունի հետնիկոլական Հայաստանի տեսլական: Ինչպիսի՞ Հայաստան է լինելու Փաշինյան Նիկոլից հետո: Պատասխանում են. Նիկոլին հեռացնենք, նոր կերևա: Ախր, Հայաստանն այդ էտապն արդեն անցել է 2018 թվականին: Բոլորը Սարգսյան Սերժի հեռացումն էին ցանկանում և որևէ մեկը «հետոյի» մասին չէր մտածում: Իսկ «հետոն» եկավ շատ դաժան ձևով:
Ահա, այսպիսի ընդդիմության առկայության պայմաններում Փաշինյան Նիկոլը ձեռնամուխ է լինում ստեղծել և «աճեցնել» նոր ընդդիմություն: Եվ, եթե շատ կարճ ժամանակահատվածում օրվա ընդդիմությունը հանրությանը չներկայացնի ապագայի իր քաղաքական տեսլականները (եթե այդպիսիք կան), ապա Փաշինյան Նիկոլը կհաջողի նաև նոր ընդդիմության ստեղծման հարցում:

Կարեն Հեքիմյան
Դիտվել է՝ 1619

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.