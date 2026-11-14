Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Ոչ մի քաղաքական նպատակ, ոչ մի բյուրոկրատական արդարացում չի կարող ծածկել կյանքի կորուստը

Ոչ մի քաղաքական նպատակ, ոչ մի բյուրոկրատական արդարացում չի կարող ծածկել կյանքի կորուստը

Ոչ մի քաղաքական նպատակ, ոչ մի բյուրոկրատական արդարացում չի կարող ծածկել կյանքի կորուստը
13.11.2026 | 17:14

Մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ ամենամեծ ողբերգությունը ոչ թե լուրերի հոսքում հերթական մարդկային կյանքի ընդհատումն է, այլ այն սառնասրտությունը, որով հասարակությունը սովորում է ապրել դրա հետ։ Մարդկային կյանքը դադարել է լինել բացարձակ արժեք, այն վերածվել է վիճակագրության, քաղաքական տեքստերի և անտարբերության զոհասեղանին դրված հերթական ցուցանիշի։

Լուսահոգի Արմեն Գրիգորյանի արտասանած պարզ, բայց դաժանաբար ճշմարիտ խոսքերը՝ «Սրան հանեք, մարդ չմեռնի էլ, հող չտանք էլ», քաղաքական կարգախոս չէին։ Դրանք ազգային ինքնապահպանման և բարոյական ահազանգի խորը արտահայտություն էին։

Երբ պետության կառավարման փիլիսոփայությունը դուրս է մղում բարոյականությունն ու պատասխանատվությունը, առաջինը մահանում է անհատի կյանքի անձեռնմխելիությունը։ Երբ մարդուն անազատության մեջ պահելը կամ նրա կյանքի ընդհատումը դիտվում է որպես «սովորական, ամբողջ աշխարհում պատահող դեպք», սա ոչ թե իրավական ձախողում է, այլ բարոյական սնանկություն։

Ժամանակակից հասարակությունը վարժվել է մակերեսային ընկալմանը։ Մենք կարդում ենք վերնագրերը, քննարկում ենք դեպքը մի քանի ժամ, թողնում ենք էմոցիոնալ մեկնաբանություններ և անցնում առաջ։ Բայց խորքային հարցադրումը մնում է անպատասխան.ինչպիսի՞ հասարակություն ենք մենք դառնում, երբ մարդկային կյանքի կորուստը այլևս չի շարժում մեր խիղճը։

Արժեքների նկատմամբ անտարբերությունը ծնում է անպատժելիություն, անպատժելիությունը՝ նոր մահեր և նոր կորուստներ: Սա փակ շրջան է, որը փոխելու համար անհրաժեշտ է ոչ թե լոկ քաղաքական ընդվզում, այլ արժեքային արթնացում։

Ազգի, պետության և հասարակության ուժը չի չափվում միայն տնտեսական ցուցանիշներով կամ պաշտոնական հայտարարություններով։ Այն չափվում է նրանով, թե որքանով է պաշտպանված քաղաքացին, որքանով է հարգված նրա կյանքը, և որքանով է պետությունը գիտակցում իր բացարձակ պատասխանատվությունը յուրաքանչյուր անհատի համար։

Ժամանակն է դուրս գալ մակերեսային քննարկումների դաշտից և տալ գլխավոր հարցը․ մենք պատրա՞ստ ենք հանդուրժել մի իրականություն, որտեղ մարդու կյանքն ու ազատությունը այլևս առաջնային արժեք չեն։

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 1367

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.