Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Քաղաքական գործիչն իրավունք չունի իր սխալների գինը պարտադրել մի ամբողջ ժողովրդի

Քաղաքական գործիչն իրավունք չունի իր սխալների գինը պարտադրել մի ամբողջ ժողովրդի

Քաղաքական գործիչն իրավունք չունի իր սխալների գինը պարտադրել մի ամբողջ ժողովրդի
13.11.2026 | 18:11

Բավակա՛ն է սեփական երկրի ճակատագիրը մեկ մարդու քաղաքական հավակնությունների զոհասեղանին դնել։

Երկիրը չի կարող ապրել մշտական ցնցումների, թշնամանքի, անվստահության ու անորոշության պայմաններում։ Ժողովուրդը չի կարող ամեն օր արթնանալ նոր ողբերգությունների, հակասությունների, նոր սպառնալիքների ու հիասթափությունների իրականության մեջ։

Քաղաքական գործիչը իրավունք չունի իր սխալների գինը պարտադրել մի ամբողջ ժողովրդի։

Ես չեմ ուզում ապրել մի երկրում, որտեղ քաղաքացին ստիպված է լռել կամ հարմարվել։

Ես ուզում եմ ապրել մի Հայաստանում, որտեղ օրենքը բոլորի համար է, արդարությունը՝ ընտրովի չէ, իսկ ազգային շահը վեր է ցանկացած կուսակցությունից ու անձից։

Եվ այս ամենի պատասխանատվությունն ունի հստակ հասցե.

ՎԱՐՉԱՊԵՏ, ՀՐԱԺԱՐԱԿԱ՛Ն ՏՈՒՐ։

Քո պաշտոնավարումը չի կարող ավելի կարևոր լինել, քան Հայաստանի ապագան։

Մեր ժողովուրդն արժանի է միասնության, արժանապատվության և ազգային անվտանգ ապագայի։

ՄԵՐ ԵՐԿԻՐՆ ԱՐԺԱՆԻ Է ՇԱՏ ԱՎԵԼԻԻՆ։

Էլզա Հովհաննիսյան

Դիտվել է՝ 1389

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.