Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » AI ոլորտի զավթում-մոնոպոլիզացիան մտնում է ակտիվ փուլ

AI ոլորտի զավթում-մոնոպոլիզացիան մտնում է ակտիվ փուլ

AI ոլորտի զավթում-մոնոպոլիզացիան մտնում է ակտիվ փուլ
13.11.2026 | 22:03

NVIDIA-ն այն ստեղծած Ջենսեն Հուանգից խլելու օպերացիան ինձ հիշեցրեց, թե ինչպես Aple-ը խլեցին Սթիվ Ջոբսից՝ նրան կորպորացիայից հեռացնելով։ Ջոբսի հեղինակությունը ավելի բարձր էր, քան այժմ ունի Հոնգը: Ջոբսի ժամանակ Ամերիկան ավելի ազատ երկիր էր, նա էլ, առանց վախենալու, խոսում էր ամեն ինչից:

Բայց Ջոբսը դատապարտված էր, և նրանից ազատվելու ձևը գտնվեց. նա չպետք է ապրեր, նրա հեղինակությունը վտանգավոր էր էլիտաների համար:

Ջոբսն ու Հուանգը ունեն ևս մեկ կարևոր նմանություն, երկուսն էլ հրեական ծագում չունեն:

Էպշտեյնի գործով որևէ մեկը պատասխանատվության չենթարկվեց, բայց քիչ է մնում խեղճ Հուանգին ներկայացնեն որպես Էպշտեյններից ավելի ծանր հանցագործի:

AI ոլորտի զավթում-մոնոպոլիզացիան մտնում է ակտիվ փուլ։

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 1145

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.