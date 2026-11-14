NVIDIA-ն այն ստեղծած Ջենսեն Հուանգից խլելու օպերացիան ինձ հիշեցրեց, թե ինչպես Aple-ը խլեցին Սթիվ Ջոբսից՝ նրան կորպորացիայից հեռացնելով։ Ջոբսի հեղինակությունը ավելի բարձր էր, քան այժմ ունի Հոնգը: Ջոբսի ժամանակ Ամերիկան ավելի ազատ երկիր էր, նա էլ, առանց վախենալու, խոսում էր ամեն ինչից:
Բայց Ջոբսը դատապարտված էր, և նրանից ազատվելու ձևը գտնվեց. նա չպետք է ապրեր, նրա հեղինակությունը վտանգավոր էր էլիտաների համար:
Ջոբսն ու Հուանգը ունեն ևս մեկ կարևոր նմանություն, երկուսն էլ հրեական ծագում չունեն:
Էպշտեյնի գործով որևէ մեկը պատասխանատվության չենթարկվեց, բայց քիչ է մնում խեղճ Հուանգին ներկայացնեն որպես Էպշտեյններից ավելի ծանր հանցագործի:
AI ոլորտի զավթում-մոնոպոլիզացիան մտնում է ակտիվ փուլ։
Արա Արայան