Քաղաքականության ամփոփագիր (POLICY BRIEF)
14.11.2026 | 11:02
«Վարկային համաներում՝ հանուն աշխատանքի և տնտեսական աճի». անհուսալի վարկերի տույժերի ու տուգանքների դուրսգրման համալիր լուծում
1. Խնդրի էությունը. «պարտքային թակարդ» և ստվերային զբաղվածություն
Հայաստանում տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ հայտնվել են տնտեսական փակուղում ժամկետանց վարկերի գծով կուտակված տույժերի ու տուգանքների պատճառով, որոնք հաճախ բազմապատիկ գերազանցում են վարկի բուն մայր գումարը։
Գործող համակարգը ձևավորել է փակ շրջան, որտեղ տուժում են բոլոր երեք կողմերը.
• Քաղաքացին չի կարողանում պաշտոնապես աշխատել, քանի որ ՀԿԱԾ-ի կիրառած արգելանքների պատճառով աշխատավարձն անմիջապես բռնագանձվում է՝ ուղղվելով անվերջ աճող տույժերի մարմանը։ Արդյունքում մարդիկ ստիպված աշխատում են ստվերում։
• Պետությունը ստվերային զբաղվածության պատճառով տարեկան կորցնում է միլիարդավոր դրամների եկամտային հարկ և սոցիալական վճարներ՝ միաժամանակ ծանրաբեռնելով դատական և հարկադիր կատարման համակարգերը։
• Բանկերը չեն ստանում իրական դրամական միջոցներ, այլ պահում են «թղթային» ակտիվներ, կրում են դատական ու վարչական ծախսեր և սառեցնում են իրենց կապիտալը պահուստներում։
2. Առաջարկվող լուծումը. 12-ամսյա «ֆինանսական վերականգնման պատուհան»
Առաջարկվում է օրենսդրական և կարգավորող փոփոխությունների միասնական փաթեթ, որով 2028 թվականի ընթացքում (12 ամիս ժամկետով) ստեղծվում են փոխշահավետ պայմաններ՝ տույժերի զրոյացման դիմաց մայր գումարի վերակառուցման համար։
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ