Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Քաղաքականության ամփոփագիր (POLICY BRIEF)

Քաղաքականության ամփոփագիր (POLICY BRIEF)

Քաղաքականության ամփոփագիր (POLICY BRIEF)
14.11.2026 | 11:02

«Վարկային համաներում՝ հանուն աշխատանքի և տնտեսական աճի». անհուսալի վարկերի տույժերի ու տուգանքների դուրսգրման համալիր լուծում

1. Խնդրի էությունը. «պարտքային թակարդ» և ստվերային զբաղվածություն
Հայաստանում տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ հայտնվել են տնտեսական փակուղում ժամկետանց վարկերի գծով կուտակված տույժերի ու տուգանքների պատճառով, որոնք հաճախ բազմապատիկ գերազանցում են վարկի բուն մայր գումարը։
Գործող համակարգը ձևավորել է փակ շրջան, որտեղ տուժում են բոլոր երեք կողմերը.
• Քաղաքացին չի կարողանում պաշտոնապես աշխատել, քանի որ ՀԿԱԾ-ի կիրառած արգելանքների պատճառով աշխատավարձն անմիջապես բռնագանձվում է՝ ուղղվելով անվերջ աճող տույժերի մարմանը։ Արդյունքում մարդիկ ստիպված աշխատում են ստվերում։
• Պետությունը ստվերային զբաղվածության պատճառով տարեկան կորցնում է միլիարդավոր դրամների եկամտային հարկ և սոցիալական վճարներ՝ միաժամանակ ծանրաբեռնելով դատական և հարկադիր կատարման համակարգերը։
• Բանկերը չեն ստանում իրական դրամական միջոցներ, այլ պահում են «թղթային» ակտիվներ, կրում են դատական ու վարչական ծախսեր և սառեցնում են իրենց կապիտալը պահուստներում։
2. Առաջարկվող լուծումը. 12-ամսյա «ֆինանսական վերականգնման պատուհան»
Առաջարկվում է օրենսդրական և կարգավորող փոփոխությունների միասնական փաթեթ, որով 2028 թվականի ընթացքում (12 ամիս ժամկետով) ստեղծվում են փոխշահավետ պայմաններ՝ տույժերի զրոյացման դիմաց մայր գումարի վերակառուցման համար։

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 580

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.