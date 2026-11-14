Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Հայկական շախմատը շարունակում է իր հաղթարշավը Եվրոպայում

Հայկական շախմատը շարունակում է իր հաղթարշավը Եվրոպայում

Հայկական շախմատը շարունակում է իր հաղթարշավը Եվրոպայում
14.11.2026 | 11:18

Հունաստանի Կրետե կղզում անցկացված շախմատի Եվրոպայի մինչև 18 տարեկանների առաջնությունում Վահե Սուքիասյանը երկրորդ տարին անընդմեջ նվաճեց չեմպիոնի տիտղոսը։ 9 հնարավորից վաստակած 7,5 միավոր, և նա կրկին առաջինն է։
Բայց սա միայն Վահեի պատմությունը չէ։ Նարե Իսախանյանը նվաճել է Եվրոպայի փոխչեմպիոնի տիտղոսը, իսկ Տիգրան Համբարձումյանը՝ բրոնզե մեդալը։
Այս հաղթանակների հետևում տարիների քրտնաջան աշխատանք կա, անքուն գիշերներ, պարտությունից հետո նորից ոտքի կանգնելու ուժ և մեծ սեր՝ շախմատի հանդեպ։
Հայկական շախմատը վաղուց է իր արժանի տեղը զբաղեցնում համաշխարհային շախմատի քարտեզին, իսկ մեր պատանի շախմատիստներն ապացուցում են, որ ունենք այդ ավանդույթները շարունակող արժանի սերունդ։
Շնորհավորում ենք Վահեին, Նարեին ու Տիգրանին։ Հպարտ ենք ձեզնով։ Թող այս նվաճումները նոր հաղթանակների սկիզբը դառնան։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 544

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.