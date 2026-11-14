Ռեժիմին չհաջողվեց լռեցնել Antifake-ը
14.11.2026 | 11:52
Ուղիղ մեկ տարի առաջ՝ հենց այս օրը՝ 2025 թ. նոյեմբերի 13-ին, փաշինյանական ռեժիմն ազատ խոսքի դեմ պայքարի համատեքստում գրոհեց Antifake-ի ուղղությամբ։ Ուժայինների խմբերը ներխուժել էին «Իմնեմնիմի» փոդքասթի հեղինակներ Նարեկ Սամսոնյանի և Վազգեն Սաղաթելյանի բնակարաններ։ Մի խումբ էլ ներխուժել էր Անտիֆեյքի գրասենյակ և առգրավել ողջ տեխնիկան։ Նարեկին, Վազգենին շինծու քրեական գործերով ձերբակալեցին, կալանավորեցին, եռօրյա կալանքի ենթարկվեցի նաև ես։ Նպատակը պարզ էր՝ ոչ միայն կալանավորել փոդքասթի հեղինակներին, այլև դադարեցնել ընդդիմադիր մեդիահարթակի գործունեությունը։
Հետագա ողջ գործընթացը, մեր ողջ պայքարի ճանապարհը հանրության աչքի առջև էր, և, հետևաբար, կարիք չկա նորից նշել, թե ինչերի միջով անցանք։ Սակայն, այնուամենայնիվ, պետք է մի քանի դիտարկում անել։
Առաջին՝ այդ հետևողական, համակարգված, համառ պայքարի արդյունքում մեկ տարի անց Antifake-ը շարունակում է իր գործունեությունը, տղաներն էլ վերադարձել են եթեր։ Երկրորդ՝ մեկ տարի անց հստակորեն պետք է փաստել, որ ռեժիմը, ի հեճուկս իր բոլոր ջանքերի, չկարողացավ Antifake-ի գործունեությունը տորպեդահարել, չկարողացավ մեզ կոտրել։ Եվ երրորդ՝ մեր համառության, մեր կամքի շնորհիվ ինչպես եղել ենք ռեժիմի կոկորդին փուշ, այդպես էլ շարունակում ենք լինել։
Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ
Հ. Գ.
Ազատությո՛ւն ռեժիմի բոլոր քաղբանտարկյալներին և քաղհալածյալներին։
Մեկնաբանություններ