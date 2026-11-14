Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Ռեժիմին չհաջողվեց լռեցնել Antifake-ը

Ռեժիմին չհաջողվեց լռեցնել Antifake-ը

Ռեժիմին չհաջողվեց լռեցնել Antifake-ը
14.11.2026 | 11:52

Ուղիղ մեկ տարի առաջ՝ հենց այս օրը՝ 2025 թ. նոյեմբերի 13-ին, փաշինյանական ռեժիմն ազատ խոսքի դեմ պայքարի համատեքստում գրոհեց Antifake-ի ուղղությամբ։ Ուժայինների խմբերը ներխուժել էին «Իմնեմնիմի» փոդքասթի հեղինակներ Նարեկ Սամսոնյանի և Վազգեն Սաղաթելյանի բնակարաններ։ Մի խումբ էլ ներխուժել էր Անտիֆեյքի գրասենյակ և առգրավել ողջ տեխնիկան։ Նարեկին, Վազգենին շինծու քրեական գործերով ձերբակալեցին, կալանավորեցին, եռօրյա կալանքի ենթարկվեցի նաև ես։ Նպատակը պարզ էր՝ ոչ միայն կալանավորել փոդքասթի հեղինակներին, այլև դադարեցնել ընդդիմադիր մեդիահարթակի գործունեությունը։
Հետագա ողջ գործընթացը, մեր ողջ պայքարի ճանապարհը հանրության աչքի առջև էր, և, հետևաբար, կարիք չկա նորից նշել, թե ինչերի միջով անցանք։ Սակայն, այնուամենայնիվ, պետք է մի քանի դիտարկում անել։
Առաջին՝ այդ հետևողական, համակարգված, համառ պայքարի արդյունքում մեկ տարի անց Antifake-ը շարունակում է իր գործունեությունը, տղաներն էլ վերադարձել են եթեր։ Երկրորդ՝ մեկ տարի անց հստակորեն պետք է փաստել, որ ռեժիմը, ի հեճուկս իր բոլոր ջանքերի, չկարողացավ Antifake-ի գործունեությունը տորպեդահարել, չկարողացավ մեզ կոտրել։ Եվ երրորդ՝ մեր համառության, մեր կամքի շնորհիվ ինչպես եղել ենք ռեժիմի կոկորդին փուշ, այդպես էլ շարունակում ենք լինել։

Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ

Հ. Գ.
Ազատությո՛ւն ռեժիմի բոլոր քաղբանտարկյալներին և քաղհալածյալներին։
Դիտվել է՝ 535

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.