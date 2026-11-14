Աշխարհակարգի վերաձևումն անխուսափելիորեն կշոշափի եվրոպական անվտանգային ճարտարապետությունը
14.11.2026 | 12:14
Մեծ Բրիտանիան Եվրոպայի այն հեռատես տերությունն է, որը ճիշտ ժամանակին հրաժարվեց ԵՄ-ից։ Դա պարզապես քմահաճույք չէր, այլ, վստահաբար, հեռահար ռազմավարական որոշում էր՝ հիմնված հաշվարկների վրա։
Ընդհանրապես, ԵՄ-ն հիմնականում հիմնված է երկու + 1 պետությունների վրա` Ֆրանսիա, Գերմանիա + Լեհաստան։
Եթե Ֆրանսիան ռազմաքաղաքական ավանգարդն է ԵՄ-ի, Գերմանիան` տնտեսական և տեխնոլոգիական, ապա Լեհաստանը ԵՄ-ի արևելյան կենտրոնն է, Ռուսաստանի զսպման քաղաքականության կենտրոնական և արևելաեվրոպական գլխավոր կենտրոնը։
Բայց աշխարհակարգի վերաձևումն անխուսափելիորեն կշոշափի եվրոպական անվտանգային ճարտարապետությունը, որտեղ յուրաքանչյուր դերակատար ինքնուրույն զարգացնելու է սեփական անվտանգային և տեխնոլոգիական ուղղությունները։ Գերմանիան արդեն իսկ սկսել է հսկայական միջոցներ ներդնել անվտանգության և տեխնոլոգիաների զարգացման մեջ։ Ֆրանսիայում առավել ակտիվ են աջ ուժերը, որոնք տեսնում են Ֆրանսիան որպես լիովին ինքնիշխան և ԵՄ-ից դուրս դերակատար։ Իսկ առանց այս երկուսի ԵՄ-ն բացարձակապես չի կարող ունենալ այն ազդեցության նույնիսկ փոքր մասը, որն ուներ։
Արա Լ. Պողոսյան
Մեկնաբանություններ