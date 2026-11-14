Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Աշխարհակարգի վերաձևումն անխուսափելիորեն կշոշափի եվրոպական անվտանգային ճարտարապետությունը

Աշխարհակարգի վերաձևումն անխուսափելիորեն կշոշափի եվրոպական անվտանգային ճարտարապետությունը

Աշխարհակարգի վերաձևումն անխուսափելիորեն կշոշափի եվրոպական անվտանգային ճարտարապետությունը
14.11.2026 | 12:14


Մեծ Բրիտանիան Եվրոպայի այն հեռատես տերությունն է, որը ճիշտ ժամանակին հրաժարվեց ԵՄ-ից։ Դա պարզապես քմահաճույք չէր, այլ, վստահաբար, հեռահար ռազմավարական որոշում էր՝ հիմնված հաշվարկների վրա։
Ընդհանրապես, ԵՄ-ն հիմնականում հիմնված է երկու + 1 պետությունների վրա` Ֆրանսիա, Գերմանիա + Լեհաստան։
Եթե Ֆրանսիան ռազմաքաղաքական ավանգարդն է ԵՄ-ի, Գերմանիան` տնտեսական և տեխնոլոգիական, ապա Լեհաստանը ԵՄ-ի արևելյան կենտրոնն է, Ռուսաստանի զսպման քաղաքականության կենտրոնական և արևելաեվրոպական գլխավոր կենտրոնը։
Բայց աշխարհակարգի վերաձևումն անխուսափելիորեն կշոշափի եվրոպական անվտանգային ճարտարապետությունը, որտեղ յուրաքանչյուր դերակատար ինքնուրույն զարգացնելու է սեփական անվտանգային և տեխնոլոգիական ուղղությունները։ Գերմանիան արդեն իսկ սկսել է հսկայական միջոցներ ներդնել անվտանգության և տեխնոլոգիաների զարգացման մեջ։ Ֆրանսիայում առավել ակտիվ են աջ ուժերը, որոնք տեսնում են Ֆրանսիան որպես լիովին ինքնիշխան և ԵՄ-ից դուրս դերակատար։ Իսկ առանց այս երկուսի ԵՄ-ն բացարձակապես չի կարող ունենալ այն ազդեցության նույնիսկ փոքր մասը, որն ուներ։

Արա Լ. Պողոսյան
Դիտվել է՝ 540

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.