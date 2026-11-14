Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.11.2026
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բանակցությունների համար Մոսկվա չի մեկնում, քանի որ, ամենայն հավանականությամբ, պատրաստ չէ լուրջ երկխոսության կամ էլ չունի արևմտյան գործընկերների թույլտվությունը՝ ասել է ՌԴ ԱԳՆ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մարատ Բերդիևը։ Ավելի վաղ ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը բանակցությունների նպատակով Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրելը որակել էր որպես Ռուսաստանի կողմից բարի կամքի մեծ դրսևորում։               
 
Նորություններ » Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին
14.11.2026 | 13:15


Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին։

Դրա հիմքում ռազմական հաղթանակը քաղաքական ու տնտեսական ազդեցության վերածելու ձգտումն է։ 2020 թվականի պատերազմից և 2023 թվականի Արցախի սեպտեմբերյան իրադարձություններից հետո Բաքուն ստացավ ուժային առավելություն, որն օգտագործում է Հայաստանի նկատմամբ ճնշումը պահպանելու և տարածաշրջանի նոր քաղաքական դասավորությունը ձևավորելու համար։

Այս ռազմավարության առաջին ուղղությունը Հայաստանի ռազմաքաղաքական դիրքի սահմանափակումն է։ Ադրբեջանի պահանջները վերաբերում են ոչ միայն սահմանների և հաղորդակցությունների հարցերին, այլև ՀՀ Սահմանադրությանը, արտաքին քաղաքականությանը և անվտանգային համակարգին։ Այսպիսով, Բաքուն ձգտում է ազդել ՀՀ ռազմավարական որոշումների շրջանակի վրա։

Երկրորդ ուղղությունը տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նկատմամբ ազդեցության ընդլայնումն է։ Նախիջևանի հետ կապը, Սյունիքի տարածքով անցնող ճանապարհները և Կասպից ծովից դեպի Թուրքիա ու Եվրոպա ձգվող տրանսպորտային ուղիները Ադրբեջանի համար ունեն կարևոր տնտեսական և աշխարհաքաղաքական նշանակություն։ Հատկապես Սյունիքի հարցը դուրս է գալիս ճանապարհաշինության շրջանակներից․ այն անմիջականորեն առնչվում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը և տարածաշրջանային ուժերի հավասարակշռությանը։

Երրորդ ուղղությունը Թուրքիայի հետ ռազմավարական համագործակցությունն է։ Գաղտնիք չէ, որ Անկարայի և Բաքվի շահերը համընկնում են Հարավային Կովկասում ազդեցության ընդլայնման, թյուրքական աշխարհի կապերի ամրապնդման և Արևելք-Արևմուտք հաղորդակցությունների զարգացման հարցերում։ Այս համագործակցությունը Ադրբեջանի տարածաշրջանային հավակնություններին հաղորդում է ավելի լայն աշխարհաքաղաքական նշանակություն։

Առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի խաղաղության օրակարգի քաղաքական օգտագործումը։ Ադրբեջանի կողմից խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ՀՀ Սահմանադրության փոփոխության և այլ պահանջների կատարման հետ կապելը ստեղծում է մի իրավիճակ, երբ բանակցությունները կարող են վերածվել միակողմանի զիջումների մեխանիզմի։ Խաղաղության հաստատման հարցը, այսպիսով, դառնում է նաև Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականության վրա ազդելու միջոց։

Տարածաշրջանային վերադասավորումների վրա ազդում են նաև արտաքին ուժերը։ ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունը TRIPP նախագծում, Թուրքիայի հավակնությունները, Ռուսաստանի ազդեցության փոփոխությունը և Իրանի մտահոգությունները վկայում են, որ Հարավային Կովկասը դարձել է աշխարհաքաղաքական մրցակցության կարևոր հանգույց։ Սակայն արտաքին դերակատարների տնտեսական ու ռազմավարական շահերը միշտ չէ, որ համընկնում են ՀՀ պետական շահերի հետ։ Հետևաբար, հաղորդակցությունների բացման և տարածաշրջանային ինտեգրման գործընթացները պետք է գնահատել առաջին հերթին ինքնիշխանության ու իրավազորության պահպանման տեսանկյունից։

Pax Azerbaijana-ի հիմնական վտանգը խաղաղության հասկացության հնարավոր վերածումն է ուժային գերիշխանության ամրագրման գործիքի։ Ռազմական բախումների բացակայությունն ինքնին դեռևս չի նշանակում կայուն անվտանգություն, ինչպես տնտեսական կապերի զարգացումը չի երաշխավորում քաղաքական ինքնուրույնություն։

Փաշինյանի վերջին տարիների քաղաքական քայլերի, որդեգրած ռազմավարության և գործելակերպի տրամաբանությունը ցույց են տալիս, որ նա իր ողջ քաղաքական ու պետական գործիքակազմը ներդրել է Pax Azerbaijana-ի գաղափարը Հայաստանի համար ընդունելի և կենսագործելի իրողություն դարձնելու ուղղությամբ։ Ընդ որում՝ այդ գործընթացը ներկայացվում է խաղաղության, տարածաշրջանային համագործակցության և նոր իրականությանը հարմարվելու խոսույթով։ Փաշինյանի կիրառած բառապաշարը, քաղաքական հիմնավորումներն ու հանրային օրակարգը հենց այդ մոտեցման առհավատչյան են։

Այսպիսով, Pax Azerbaijana-ն Ադրբեջանի՝ ռազմական առավելությունը երկարաժամկետ տարածաշրջանային գերիշխանության վերածելու հավակնությունն է, իսկ Փաշինյանի քաղաքականության առանցքային հարցն այն տեղայնացնելն է ՀՀ պետական օրակարգում։

Հ.Գ. Vazgen Hovhannisyan-ին էլ շնորհակալ եմ՝ էս թեմայի հետ կապված թիրախային խնդիրները փաթեթավորած ներկայացնելու համար:

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 2484

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Ադրբեջանը ձգտում է Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին

Այսօր թերևս խոսեմ «Pax Azerbaijana» եզրույթի մասին, որը ադրբեջանական գերիշխանության աշխարհաքաղաքական նախագիծ է: Կտեսնենք, որ այն այլևս «գետնի վրա» գոյություն ունեցող իրողություն է:

Եվ ուրեմն, Pax Azerbaijana-ն կամ, որ նույնն է՝ «Ադրբեջանական խաղաղությունը», աշխարհաքաղաքական հասկացություն է, որն արտահայտում է Ադրբեջանի ձգտումը՝ Հարավային Կովկասում հաստատել գերիշխող դիրք և տարածաշրջանային զարգացումները ենթարկել սեփական ռազմավարական շահերին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ
Այդ մեկ կադրը հայ լուսանկարչին դարձրեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան
Իսկ կվերականգնվի՞ երբեմնի Եվրոպան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
Մեզ հետ չես` մեր դեմ ես
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.